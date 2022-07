Les temperatures altes que es viuen aquest cap de setmana a Catalunya no han pogut aturar la febre per "Eufòria". El fenomen, que s'ha anat instaurant entre joves i no tan joves durant el transcurs de l'edició ja finalitzada ha arribat al seu clímax aquest dissabte i ha convertit el Palau Sant Jordi en el centre neuràlgic de seguidors del programa.

Amb entrades exhaurides, el recinte, que compta amb una capacitat de 18.000 persones, acull un tast del talent de cadascun dels 16 concursants del programa revelació de TV3 de la temporada, entre els quals hi ha el bagenc i quart finalista Pedro Da Costa.