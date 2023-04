Florir. La cantautora manresana Claudia Perramon Freixanet complirà 28 anys el 13 d'abril. El mateix dia que Claudia Bloom, el seu nom artístic, estrenarà el seu primer disc, Mariposas blancas, a la Sala Petita del Kursaal. Un nom amb el qual se sent "plenament identificada", que ja tenia al seu compte d'instagram (@bloomistery), que significa un florir misteriós i que va triar, sense misteris, quan va decidir engegar la seva carrera musical. Mariposas blancas, un àlbum de debut gravat en l'estudi del músic i productor Toni Xuclà, conté 14 temes, en català, castellà i anglès i que ella mateixa defineix de "cançons medicina". Entre el folk, el pop i el jazz, la cantautora, que s'enlluerna amb Sílvia Pérez Cruz, Judit Neddermann, Norah Jones, Trevor Hall o India Arie, viu la música com un autèntic procés de "sanació, d'empoderament i d'amor propi". El concert serà un "regal d'aniversari per a mi i per a vosaltres". El públic.