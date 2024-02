Joan Rius, agricultor bagenc i una de les veus de la protesta dels agricultors, explica l'acord fet amb diversos grups polítics sobre revisar les restriccions per la sequera. També subratlla que s'agilitzen les ajudes pendents i fer un front comú per "racionalitzar·" la burocràcia. Per últim, apunta que la lluita no s'acaba sinó que canvia. Arnau Vilumara explica que surt satisfet de les reunions d'aquests dos dies a Barcelona.