Ander Mirambell s'acaba de proclamar subcampió de la Copa Amèrica de Skeleton i aquesta setmana és el protagonista del segon episodi d'Estació d'hivern, el nou programa sobre el món de la neu de Regió7. El pilot manresà, que ha participat en tres Jocs Olímpics i ha aconseguit diversos podis, s'ha obert en canal en l'entrevista concedida al diari on explica les seves motivacions i els seus objectius, amb un ull posat als jocs d'hivern de l'any que ve.

Aquesta setmana també repassem l’actualitat del món de la neu amb petites notes informatives; fem un ràpid cop d’ull a la previsió del temps per esbrinar com serà la meteorologia del cap de setmana i, finalment, oferim un recull de vídeos divertits i sorprenents a la neu que circulen per les xarxes socials.

En propers programes visitarem altres estacions d'esquí del Prineu, aprendrem a jugar a curling i entrevistarem a esportistes d'elit del món de l'esquí. Comença el viatge amb destí a l'Estació d'hivern.

Vols mostrar els teus vídeos de neu?

Si ets dels qui practiquen esquí o snow, o t'agrada baixar en trineu o fer escapades amb raquetes de neu, grava vídeos de les teves aventures i ens els pots fer arribar. Els millors els mostrarem al nostre programa i sortejarem interessants premis entre tots els qui hi participin. Pots enviar el teu contingut a web@regio7.cat.