L'alegria de ser a la Copa del Rei 18 anys després s'ha convertit en una munió de seguidors del Baxi Manresa desplaçats a Granada per acompanyar l'equip, uns 400 segons el club. Després d'un dia tenyint de vermell els espais emblemàtics de la ciutat, molts s'ha concentrat a les portes del Palacio de Deportes de Granada per animar els jugadors en la seva arribada. Càntics, balls i bengales per una rebuda espectacular.