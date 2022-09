S'acaba l'estiu i la sensació de culpabilitat pels excessos que comporten aquestes dates ja es comença a notar. Per això, et proposem 11 exercicis aptes per a tothom que t'ajudaran a posar-te en forma. La proposta que veureu a continuació ha estat elaborada pel Centre d'Entrenament Improve de Manresa i està dividida en quatre blocs.