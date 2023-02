Un grup de 30 persones format per l'entorn de la família dels germans de Sallent, per pares i mares d'alumnes de l'institut Llobregat de Sallent i per alguns alumnes, han accedit avui al pati d'accés a l'institut per demanar responsabilitats al centre i per exigir la dimissió del director en considerar que no van fer res per evitar la situació que patia l'Iván, el menor trans que va morir dimarts passat en saltar d'un tercer pis amb la seva germana. Els germans eren assetjats pel seu origen argentí i l'Iván, que el seu nom original era Alana i havia manifestat voler canviar de gènere i identificar-se com a home, ho era també per aquest fet.