Una fuita d'aigua de grans dimensions a l'avinguda Pedralbes i que ha tingut lloc a les 05.28 hores d'aquest dimecres, ha obligat la Guàrdia Urbana a tallar la circulació de vehicles entre la plaça Pius XXII i el carrer Manuel Girona. L'aigua ha començat a brollar de les tapes del clavegueram, ha malmès la calçada i ha arribat fins l'avinguda Diagonal. Com a conseqüència d’aquesta incidència, a més, s'ha hagut d'interrompre el trànsit en aquesta via entre Capità Arenas i Pius XII. Aquest fet ha complicant l'accés a Barcelona per la B-23, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. També estan afectades les línies d'autobús V5, 63, 78 i s'han anul·lat tretze parades, d'acord amb Transports Metropolitans de Barcelona.