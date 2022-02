La invasió de Rússia a Ucraïna ja ha causat els primers morts, segons fonts ucraïneses, però Moscou assegura que no ataca ciutats i que no existeix amenaça per a la població pacífica.

L’Exèrcit rus ha atacat aquest dijous nou regions ucraïneses, majoritàriament infraestructures militars, aeroports i aeròdroms. En aquest vídeo que s’ha fet viral es pot veure com un míssil de l’Exèrcit de Vladímir Putin impacta contra l’aeròdrom d’Ivano-Frankivsk.