Mig centenar de persones han omplert aquest dimarts al vespre la sala del sota claustre de la Seu, on hi ha l'exposició "La Seu de Manresa, 700 anys. De Berenguer de Montagut a Gaudi", que ja forma part de les visites turístiques a la basílica. Entre els presents hi han assistit molts arquitectes, atès que l'ha cedit el Col·legi d'Arquitectes a les Comarques Centrals, que és el que la va impulsar, si bé el responsable directe és Fermí Bataller, present a l'acte, autor de la realització i documentació, i comissari de la mostra juntament amb Fermí Rafat, arquitecte i president de l'Associació dels Amics de la Seu.