Igualada celebra la Mostra reivindicant els espectacles al carrer

Més d'un miler de professionals del món dels espectacles s'han acreditat a la Mostra que se celebra des de dijous i fins demà a Igualada, això ha suposat recuperar definitivament les xifres d'abans de la pandèmia. La 35a edició d'aquest festival artístic s'ha caracteritzat per l'aposta ferma pels espectacles gratuïts al carrer i per la projecció internacional de les companyies locals. Avui el temps estiuenc ha acompanyat l'ambient festiu que hi ha hagut durant tota la jornada a la capital de l'Anoia, que s'ha omplert de famílies i professionals disposats a gaudir dels espectacles.

El director artístic, Ramon Giné, ha fet una valoració molt optimista dels dos primers dies de certamen: "hi ha hagut un bullici de professionals del sector i sabem que aquest és un lloc que es presta molt que els artistes puguin fer contactes interessants". La Mostra d'enguany tindrà 77 funcions de 37 companyies en 16 escenaris repartits per Igualada, però formar-hi part no és una tasca fàcil per als artistes, ja que aquest any s'hi van presentar 980 propostes.

Més internacional

Una altra de les grans apostes d'aquesta edició ha estat la voluntat d'internacionalitzar les companyies catalanes i de la comarca de l'Anoia. Giné ha comentat que "han vingut prop d'una cinquantena de programadors internacionals per veure el que fem aquí i projectar-ho en festivals a l'estranger".

Aquest canal ha de ser de doble sentit, ja que també es preveu anar augmentant les companyies internacionals que s'exhibeixen a la Mostra d'Igualada perquè segons Pol Gil, director executiu del festival, "la Mostra ha de ser una oportunitat perquè el públic local pugui conèixer espectacles estrangers".

Per a tothom

Una de les característiques que diferencia la Mostra que qualsevol altre certamen orientat a professionals és que en aquest cas els programadors tenen l'oportunitat de compartir espais amb el públic general. Laura Farreras, que ha anat avui a veure l'espectacle clown de B.O.B.A.S. apuntava que "potser hi ha professionals que no estan prou connectats amb segons quina disciplina artística i les reaccions del públic els poden ajudar a veure si l'espectacle en qüestió podria servir-li".