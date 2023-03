Per primera vegada en els últims tres anys, aquest 8M, Dia de la Dona, es podrà reivindicar la igualtat entre homes i dones sense cap mena de restricció o sense portar mascareta. Per això, el moviment feminista espera tornar a tenyir els carrers de lila i que milers de persones desbordin els actes previstos, com va passar el 2018, quan Espanya es va convertir en un referent en convocar la primera vaga feminista. La jornada reivindicativa ha començat a primera hora del matí amb talls de trànsit als accessos de Barcelona, així com a altres punts de Catalunya com la C-25.

Manifestació d'estudiants Barcelona viu aquest migdia la manifestació convocada per sindicats estudiantils. La marxa ha començat tocades les 12.15 hores amb centenars de persones que omplen l'espai central de la plaça Universitat. Convocades pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i la plataforma Lliures i Combatives del Sindicat d'Estudiants (SE), la manifestació preveu arribar fins a la plaça Sant Jaume.Pancartes, lemes i càntics com 'Feminisme és lluitar', 'Vaga per la coeducació', 'Fartes de la justícia masclista i feixista' i 'Els carrers seran feministes' han marcat l'inici de la marxa. L’acte central a la capital, organitzat per l’Assemblea 8-M Barcelona, tindrà lloc aquesta tarda a les 18:30 hores amb la tradicional manifestació sota el lema ‘Vaga feminista contra el sistema cisheteropatriarcal, racista i capitalista’, que sortirà des de la plaça Universitat. A Manresa, la manifestació feminista arrencarà mitja hora més tard, a les 19 hores, i tindrà com a punt de partida la Benplantada. 📍 Barcelona



➡️ Arrenca la manifestació de Plaça Universitat pic.twitter.com/bkj0cXBPfp — SEPC (@SEPC_nacional) 8 de marzo de 2023 Talls de trànsit a primera hora del matí Ja des de primera hora del matí, i en el marc de la vaga general feminista convocada per aquest 8M, s'han registrat talls de trànsit destacats als accessos de la ciutat. Dues manifestacions han congestionat l'avinguda Diagonal i la Meridiana. En un d'aquests talls, s’ha produït un semiatropellament quan una conductora ha trencat el tall de les manifestants de la Diagonal, a l’altura del RACC. La dona ha accelerat i s’ha endut tres noies que han resultat ferides lleus. A la regió central, desenes de persones han tallat abans de les 8 del matí el trànsit a la C-25, a Santa Maria d'Oló. A Manresa, a les vuit del matí s'han produït piquets informatius a l'institut Lacetània i a les 11 hores ha tingut lloc un passacarrer a la plaça Espanya. Ara mateix desenes de persones tallem la C-25 a l’alçada de Sta. Maria d’Oló en l’inici de la jornada de la #VagaGeneralFeminista✊🏼



Contra el capitalisme i el patriarcat, #UnimNos!



Juntes ho podrem tot!🔥 pic.twitter.com/CceFYPZ0zr — Endavant Bages (@EndavantBages) 8 de marzo de 2023 L'agenda d'actes a la regió central Al llarg de la jornada també s'han programat diferents actes a les comarques de l'àmbit del Regió7 per reivindicar la figura de la dona. Al Solsonès, s'ha dedicat la programació cultural del 8M als cossos, la sexualitat i el plaer. A Berga, es commemora el Dia Internacional de la Dona Treballadora amb una agenda d'activitats que es portarà a terme del 3 al 19 de març.