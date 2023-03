La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha defensat el seu paper al Govern que va organitzar l'1-O en unes breus declaracions prèvies a la seva entrada al TSJC, on serà jutjada per pertànyer a aquell executiu. Serret ha afirmat que compareix davant el jutge "amb el màxim de serenitat, la consciència molt tranquil·la, i la clara voluntat de confrontar amb qui està reprimint el moviment independentista i articulant l'estratègia per a criminalitzar un projecte molt legítim de república catalana". La consellera ha afegit que té el "ferm convenciment que s'està davant d'un conflicte polític, d'arrels democràtiques. "La solució no serà mai als jutjats", ha sentenciat.

En aquest sentit, Serret afirma que la resolució del conflicte "serà sempre política i a través de la política, la negociació i solucions democràtiques", i per això ha explicat que continua defensant "l'amnistia i el dret a l'autodeterminació amb un referèndum que pugui reconèixer aquesta sobirania de la ciutadania de Catalunya". La consellera s'ha volgut mostrar també convençuda que el que va fer al Govern que va organitzar l'1-O no té cap conseqüència penal. "Respondre i actuar per donar resposta a un mandat democràtic, i organitzar un referèndum no és cap delicte; al contrari", ha conclòs. Preguntada pel retorn de l'exconsellera i eurodiputada Clara Ponsatí i per la seva decisió de no comparèixer davant el jutge –com sí va fer en el seu dia l'ara consellera d'Acció Exterior-, Serret s'ha limitat a mostrar-se "contenta" de la tornada de Ponsatí i a dir que "respecta plenament les estratègies de defensa de cada represaliat". "Tenim una actitud sempre de solidaritat plena, estem confrontant una mateixa repressió. Em refermo en l'estratègia jurídica que em va permetre tornar i en l'estratègia política que estem defensant per un conflicte polític trobi les solucions en la negociació, la política i les solucions netament democràtiques", ha dit.