El director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, ha apostat per "escurçar els terminis" per posar en marxa infraestructures clau per combatre la sequera com les potabilitzadores del Besós: "Allò que volíem fer en cinc anys ho haurem de fer en dos per emergència", ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio. El responsable de l'ACA ha reconegut que l'opció de portar aigua en vaixells segueix sobre la taula, però ha advertit que és una de les accions "menys prioritàries". Alhora, ha remarcat que no està previst que la situació actual derivi en un increment sobtat del preu de l’aigua. Així, ha defensat la implantació de tarifes progressives i d'altres adaptades a les famílies vulnerables.

El DOGC fa efectiva l'entrada en emergència per sequera de 202 municipis, 38 d'ells a la Catalunya central Samuel Reyes ha valorat l’esforç que la ciutadania ha fet en els darrers anys i que ha permès reduir entre un 30 i un 40% el consum d’aigua. Així, ha recordat que la demarcació hidrogràfica que depèn dels embassaments del sistema Ter-Llobegat està densament poblada i és de trama urbana. “Quan ja hem tret tota l’aigua a l’agricultura i l’hem reduït un 25% a la indústria el que queda és la trama urbana”, ha lamentat Reyes que ha afegit que Catalunya té un dels consums més baixos d'Europa. “Ens podem felicitar, però amb 40 mesos de sequera hem d’actuar", ha sentenciat. Ha assegurat que la decisió d’entrar en emergència s’ha pres aquesta setmana perquè és quan els cinc embassaments del sistema s’han situat per sota dels 100 hectòmetres, tal com indica el Pla de sequera. Així mateix, ha defensat el diàleg permanent amb els municipis de les diferents unitats i l’intens seguiment que es duu a terme. Amb tot, ha reconegut que la situació actual obligarà l’executiu a accelerar la construcció d’infraestructures previstes pel 2030, com les potabilitzadores del Besòs. “Les eines hi són, estem treballant i hem d’escurçar terminis”, ha afirmat. Alhora, ha demanat als ajuntaments que també treballin en aquest sentit: “Si tenien previst millorar les xarxes en els quatre anys vinents ara ho hauran de fer en un o dos”, ha indicat Reyes. Ha recordat que s’ha obert una línia de subvencions de 120 milions d’euros perquè els governs locals posin al dia aquestes infraestructures i ha animat els consistoris a “posar l’aigua com una prioritat i començar a digitalitzar el servei per poder-lo conèixer millor”. Preguntat sobre la possibilitat de portar aigua amb vaixells com es va fer l’any 2008, ha remarcat que tot i que és una opció que es manté sobre la taula, és una de les “menys prioritàries”. Ha explicat que “calen infraestructures permanents” i ha dit que “no té sentit invertir tots els esforços en els vaixells”. En aquesta línia, ha opinat que és més interessant “fer obres que quedin de per vida i tinguin una utilitat”. Pel que fa al preu de l’aigua, ha dit que no està previst que s’incrementi per la sequera. Amb tot, ha apuntat que “l’aigua ha de pagar l'aigua i les tarifes s’han d’ajustar a les necessitats”. Ha defensat que hi hagi “tarifes progressives per qui consumeix poc i qui consumeix molt” i sobretot “tarifes vulnerables perquè ningú es quedi enrere”.