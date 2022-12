L’Ajuntament i l’Associació Cultural i Recreativa (ACR) de Fonollosa s’han plantat davant la intenció del Bisbat de Vic de rescindir-los el contracte de lloguer del Centre Cultural, on es fan activitats socials i lúdiques des de fa més de 50 anys. Fa uns dies, la diòcesi va enviar un burofax als dos interlocutors comunicant-los que haurien de deixar el local i entregar les claus a la Cúria Diocesana abans del proper 31 de desembre, però tant l’Ajuntament com l’ACR s’hi neguen adduint que es tracta d’una decisió «unilateral» que no ha respectat la clàusula que consta en el mateix contracte i segons la qual se’ls hauria d’haver avisat abans del 30 de juny.

Fonts municipals asseguren que l’Ajuntament i l’ACR no van rebre les comunicacions fins la primera setmana de novembre, en una acció que l’alcalde, Eloi Hernàndez, qualifica de «destralera» per part «tant del Bisbat com de la parròquia, sense que hi hagi hagut cap avís previ i ni tan sols s’hagin dignat a comunicar-nos res en persona». L’alcalde diu que «això no són maneres», i tampoc comparteix els motius de la rescissió del contracte. En el burofax, la decisió es justifica «pels reiterats incompliments dels nivells de soroll per sobre dels límits admissibles i els reiterats incompliments d’horaris del local arrendat que generen greus molèsties i inconvenients al veí de l’immoble, sens perjudici de no fomentar la bona convivència». L’inquilí viu com a llogater des de fa uns mesos en un pis just a sobre del Centre Cultural, que ocupa els baixos del que havia estat l’antiga rectoria, però segons Hernàndez, «no veiem que aquestes causes siguin objectives» des del moment que «el Bisbat ho presenta com si fossin queixes reiterades i a l’Ajuntament no en tenim cap constància». Recorda que ja fa uns mesos hi va haver una trobada entre l’Ajuntament, l’ACR, l’inquilí i el mossèn en què «ens vam adonar per sorpresa» que el llogater no sabia que a sota hi tenia el Centre Cultural "perquè ningú no lki havia dit".

L’alcalde defensa la importància que té aquest espai, sense el qual «el poble es quedaria orfe d’activitats culturals, socials i de lleure». A part del propi Ajuntament i de l’ACR (que es cuida de la Festa Major, les caramelles, o activitats nadalenques), l’utilitzen el Jove Esplai Fonollosa, «els 220 alumnes de l’escola perquè no tenen cap sala on hi càpiguen tots», i s’hi fa gimnàstica per a adults i altres activitats per a gent gran. «Si això tanca, ens quedem al carrer», lamenta Hernàndez, disposat a no abandonar considerant que al no haver estat avisats abans del 30 de juny "s’entén que el contracte s’ha prorrogat automàticament i és plenament vigent com a mínim fins a finals del 2023". L’Ajuntament ja treballa en l’adequació d’una antiga fàbrica com a local polivalent que sigui de propietat municipal, però no estarà a punt abans d’un any.

Més enllà de les activitats que s’hi fan, l’alcalde sosté que el Centre Cultural ha estat ampliat, renovat i equipat «per la gent del poble sense que el Bisbat hi hagi posat diners», i recorda que ara fa 5 anys Ajuntament i ACR ja es van veure obligats a signar un contracte en què passaven de pagar un lloguer «simbòlic» de 6 euros anuals a 400 mensuals més IVA (5.808 euros l’any). Va ser el moment en què es va encarrilar la proposta d’adequar l’antiga fàbrica, però amb què tot just ara s’ha començat a treballar.