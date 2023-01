Món Sant Benet ha tancat amb un total de 3.000 persones la tercera edició del seu pessebre vinent, l’únic que té lloc íntegrament entre les parets mil·lenàries d’un monestir. La bona resposta del públic en les dotze sessions que s’han fet, després del parèntesi de dos anys a causa de la pandèmia, ha donat per consolidat el muntatge com una de les grans cites del calendari d’activitats nadalenques. Ahir es van fer les tres darreres representacions del muntatge que fan possible un centenar d’actors, majoritàriament locals.

Montse Duocastella, coordinadora de serveis culturals de Món Sant Benet, en feia un balanç molt positiu, no només per l'excel·lent resposta de públic, que ha omplert totes les sessions, sinó també per com han funcionat les novetats introduïdes i, sobretot, "perquè un muntatge molt coral, que fan possible molta gent, entitats i empreses de l'entorn, que hi participen ja sigui com a actors, o, per exemple, aportant material per a l'utillatge".

Endinsar-se amb tots els sentits en les estances i l’entorn del monestir de Sant Benet de Bages per reviure escenes tradicionals del pessebre vinent com com el naixement, l’anunciació o els Reis d’Orient i d’altres de caire medieval és el principal atractiu de la proposta nadalenca que ahir va culminar. L’espectador entra de ple en les escenes d’un muntatge immersiu on l’escenografia, la il·luminació i, fins i tot, les olors el traslladen a l’edat mitjana.

Els efectes d’última generació, amb videoprojeccions a les parets i les estances del monestir i que s’integren a la perfecció amb les escenificacions teatrals, conformen una combinació de tradició i modernitat que atrapa al visitant. Les olors especiades d’un sopar medieval, el caliu del foc a terra o el tacte de la palla, desperten tots els sentits durant un recorregut que es fa en un grup d’unes 200 persones i es completa amb prop de tres quarts d’hora. Enguany s’han variat algunes escenes respecte a les dues edicions anteriors i s’ha canviat el recorregut, ampliant-lo a nous espais fins ara inèdits. Al final del trajecte, els assistents podien degustar brou, xocolata calenta i coca.

La Fundació Catalunya La Pedrera ha recuperat enguany el pessebre vivent de Món Sant Benet, que va néixer el Nadal del 2018 i es va repetir el 2019 amb prop de 4.000 visitants. Les restriccions derivades de la pandèmia de la covid-19 van fer inviable la seva representació els dos darrers anys i ara s’ha reincorporat de nou amb força, un fet que el consolida en l’agenda d’actes nadalenca del territori.