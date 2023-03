La Fàbrica Vella de Sallent acollirà aquest divendres a les 7 de la tarda la presentació del conte infantil "Mà amiga", en un acte que servirà per recollir fons per a la investigació de l'Esclerosis Lateral Amitròfica (ELA).

Es tracta d'un conte elaborat per tres germans de Sant Vicenç dels Horts a partir de la seva experiència familiar amb aquesta malaltia neurodegenerativa. L'acte, que porta per títol Sallent amb l'ELA, serà presentat per Pep Garcia Orri, i comptarà amb la presència de l'investigador d'ELA Rubèn López Vales, i amb la doctora Mònica Povedano. La presentació del llibre, amb entrada gratuïta, es complementarà amb l'actuació musical de Carles Rovira.