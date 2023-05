Sant Vicenç de Castellet és un poble de gitanes, així ho han confirmat els centenars de persones que han anat avui a veure la ballada popular a la plaça de l'ajuntament, i, sobretot, els 370 balladors que hi han participat, provinents de 16 colles diferents. El municipi bagenc guarda com tresor aquest petit tros del folklore tradicional que se celebra des de fa més d'un segle.

La prova que els santvicentins s'han fet seva aquesta festa és la colla jove, que ha nascut aquest mateix any i està composta per 36 nois i noies que no superen els 35 anys. Pel president de l'associació del ball de gitanes de Sant Vicenç de Castellet, Pere Anton Llobet, aquesta nova colla "ens assegura que tindrem gitanes durant molts anys més".

La cercavila prèvia a la ballada ha recorregut amb celeritat els carrers del centre del municipi des de l'església fins l'ajuntament presidida pels gegants de Sant Vicenç, en Marià i la Paula acompanyats per tots els participants de la festa. En aquesta edició del ball de gitanes se celebra que fa 75 anys que el poble va recuperar la tradició, que des del 2019 està dins el catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.

Un cop han arribat a lloc, l'emoció i l'eufòria han inundat la plaça de l'ajuntament, que estava plena de gom a gom. De fet, una de les preocupacions de l'organització era no poder encabir tots els dansaires a la plaça, segons explica Llobet. "Els assajos els hem fet al pavelló municipal que és molt més ampli i estàvem amoïnats, però ho hem aconseguit", ha celebrat. Cada any hi ha més persones que s'apunten a fer les ballades i des de l'Associació ho celebren, però volen conservar la plaça de l'Ajuntament com a lloc de torbada perquè "és on s'ha fet sempre".

Com era previsible, al principi la col·locació de totes les persones que han participat en la festa ha estat un desgavell, però les indicacions que s'han donat des del balcó de l'ajuntament han orientat els balladors, que ho han donat tot en cadascuna de les cançons.

Al llarg de tota la jornada s'ha fet una menció especial al record d'Oriol Sardà, veí del poble que va morir fa unes setmanes en un accident, el ball dels barons de Sant Vicenç ha anat dedicat a ell. Quan aquesta dansa ha acabat, els aplaudiments que s'han sentit a la plaça han ressonat per tot Sant Vicenç. Seguidament, els gegants han ballat el Vals de Castellet, que ha donat pas al ball de Caldes. Després ha començat el galop amb el qual els 370 membres de les 16 colles participants han entrat a la plaça per fer esclatar la festa.

També com es tradicional, membres del públic han entrat a la plaça a ballar amb els dansaires que els ho demanaven en la última cançó que ha tocat la copla, creant així un ambient de cohesió i complicitat únic.

Els moviments coordinats dels dansaires amb els vestits tradicionals plens de colors vibrants han convertit la plaça en calidoscopi humà que ha emocionat un públic completament entregat. La consellera de cultura Natàlia Garriga, ha dit que "es nota que és una festa que el poble viu amb molta emoció" i ha qualificat la ballada popular de gitanes de Sant Vicenç de "meravella", des del vessant més institucional, ha comentat que "les festes tradicionals sempre s'han de preservar".

Per la seva part, l'alcaldessa del municipi, Adriana Delgado ha destacat la participació a l'edició d'enguany i també l'ambient festiu que hi havia a tot el poble. "Aquest any ens ha coincidit amb les eleccions municipals i això ha fet que encara més gent hagi sortit al carrer", ha apuntat.