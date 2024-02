L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet és el primer que ha aprovat la moció que promou el grup de Junts per Catalunya a les comarques centrals per reclamar grans millores en les connexions viàries, amb el desdoblament de la C-55 com a aspecte més destacat. Un text que recull l’esperit de les reivindicacions que la formació va presentar en un acte celebrat divendres passat. La proposta va prosperar amb els vots favorables de Junts, que hi governa amb majoria, i també els de Sant Vicenç Sou Vosaltres, mentre que el PSC es va abstenir i ERC hi va votar en contra.

La moció exposa que «la C-55 actualment està esgotada en la seva capacitat. Amb intensitats mitjanes diàries de 35.000 vehicles, superant de molt els 15.000 - 20.000 vehicles diaris que és capaç de suportar, assolint uns nivells de servei intolerables, quant al temps de viatge, seguretat, comoditat i fiabilitat per arribar a l’hora al lloc de treball, aeroport, etc. Aquests fets fan que sigui una carretera obsoleta i ineficaç des d'un punt de vista econòmic i social». El mateix text recull també que «en l’actualitat el Departament està impulsant un seguit de projectes i obres de millora entre Castellbell i el Vilar i Manresa, consistents en trams de 2+1». En aquest context, la moció, tal com va explicar ja Regió7 en la presentació que en va fer Junts, en la seva part resolutiva demana «a la Generalitat que les intervencions de millora que es preveuen realitzar pròximament entre els trams entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet de 2+1 permetin la compatibilitat en un futur desdoblament integral així com amb l’accés nord a Sant Vicenç de Castellet». De la mateixa manera, el text aprovat també reclama «redactar i aprovar, en el transcurs de l’any 2024, el Projecte constructiu d’enllaç de la C55 amb la carretera BV-1229 – accés nord de Sant Vicenç de Castellet i al Pont de Vilomara»; actualitzar els tres projectes constructius de desdoblament entre Manresa i l’enllaç de la C-16 a Castellbell i el Vilar, i programar-ne la licitació i execució; i finalment, «redactar un estudi informatiu durant l’any 2024 de la millora a dos carrils per sentit, en el tram entre l’enllaç de la C-16 a Castellbell i el Vilar fins a la connexió amb l’autopista A-2». Dani Mauriz, alcalde de Sant Vicenç de Castellet, va subratllar que «la Catalunya Central disposa d’un fort potencial en matèria econòmica i com a centre logístic, però pateix una manca d’infraestructures de transport en direcció sud que faci més segura i ràpida la connexió amb el Baix Llobregat, i els punts logístics del Port de Barcelona, la Zona Franca o el mateix aeroport del Prat de Llobregat». En el marc del mateix ple, també es va debatre una segona moció, en aquest cas centrada a combatre la multireincidència. El text va ser impulsat pel grup de Junts -el PSC va sumar-se a presentar la moció conjuntament en el plenari- i va ser aprovada per unanimitat per tots els grups municipals. Els grups de Junts i PSC van presentar aquesta moció que defensa, entre altres coses, «la necessitat de reforma i adaptar el Codi Penal i la Llei Orgànica d’enjudiciament criminal, i instar la Generalitat a elaborar una proposta i presentar-la a la Comissió de Justícia del parlament de Catalunya», com també, «sol·licitar als Ministeris d’Interior i de Justícia que emetin un informe de valoració de l’eficàcia de la reforma del Codi Penal aprovada el 2022 en relació amb la multireincidència». Finalment, un dels altres punts destacats d’aquest Ple ordinari va ser l’aprovació del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2023-2027. L’equip de govern hi ha previst 96 accions classificades en 7 eixos d’actuació i es tracta d’un document estratègic i de planificació que defineix els objectius i concreta les accions més rellevants que configuraran l’acció del govern municipal durant el mandat. Entre les accions més destacades hi trobem la construcció del vial d’accés a la C-55 en direcció a Barcelona i del complex esportiu amb piscina coberta, la posada en marxa d’un servei de transport urbà, l’aposta per la seguretat, el suport a les entitats amb increments de les subvencions i la revisió dels criteris d’atorgament.