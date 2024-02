El Consorci Viari reclama que es posin xifres concretes a un possible rescat de l’autopista

En un moment en què la reclamació de la millora de les connexions del Bages ha agafat una nova embranzida de la mà de diferents actors, el Consorci Viari de la Catalunya Central ha decidit moure fitxa per posar també després de mesos de silenci. De moment, amb una reunió de la comissió executiva en què s’han pres diferents acords en relació amb la situació dels eixos viaris C-55 i C-16.

D’una banda, el Consorci sol·licita una reunió amb els responsables tècnics del Departament de Territori per conèixer la compatibilitat del projecte actual de millora de la carretera C-55 (el de crear un doble carril en sentit nord, el format conegut tècnicament com a 2+1, des de la sortida de Sant Vicenç fins a connectar amb la variant de Manresa) amb futures actuacions per construir un quart carril (desdoblament complet).

De l’altra, es requereix a la conselleria que actualitzi i publiqui els aforaments i nombre d’usuaris tant de la C-55 com de l’autopista C-16. I un aspecte especialment rellevant. Requereix al mateix departament «aclarir els detalls de la concessió» de l’autopista i «els condicionants per fer efectiu el seu alliberament». La concessió a Autema de l’autopista Terrassa-Manresa finalitza el 2036 i, l’any 2019, el Consell Comarcal del Bages estimava que, en les noves condicions que havia quedat fixat el règim de concessió, el cost d'un rescat es podria situar en aquell moment en uns 300 milions d’euros.

Els membres de la comissió es posen com a objectiu arribar a un consens, i en aquest sentit es comprometen al fet que «cadascú treballarà en el si de les seves organitzacions per aconseguir-ho. Demanem a la resta de membres del Consorci viari que treballin amb aquesta finalitat».

La comissió executiva del Consorci Viari de la Catalunya Central està presidida pel president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez (Consell Comarcal del Bages), i hi ha representats l’Ajuntament de Manresa, la Cambra de Comerç, l’Associació Sant Cristòfol Manresa-Bages, antic Montepio, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Manresa, la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Bages-Berguedà, la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, PIMEC Catalunya Central i la Fundació Universitària del Bages.

Cal recordar que, per exemple, recentment s’han pronunciat Junts per Catalunya a l’àrea central i Impulsem Manresa en el sentit de liderar una reivindicació general en relació amb la millora de les connexions de la comarca, i en especial en la reivindicació del desdoblament de la C-55 (bandera que des de fa anys alça la Plataforma No Més Morts). A més, aquesta setmana també s’ha fet públic el naixement d’un nou col·lectiu cívic, Xarxa7, que promou un grup de ciutadans que han exercit com a professionals en diferents àmbits, la majoria dels quals han tingut càrrecs de responsabilitat en empreses i organitzacions col·legials, i que estan decidits a fer renéixer el clam per tenir una autovia entre Manresa i Abrera, una nova C-55 que tingui quatre carrils (dos en cada sentit). De fet, els seus objectius fundacionals van més enllà, millorar les comunicacions de la Catalunya central, incloent-hi tota la xarxa viària i la ferroviària, però en el futur de la C-55 hi veuen ara l'emergència.