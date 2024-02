ERC defensa un alliberament de l’autopista i l’ampliació de la C-55 en paral·lel

ERC Bages ha entrat a la partida de posicionaments que s’ha desfermat els últims dies en un debat que s’arrossega de fa anys com és el de la precària situació de les comunicacions viàries al Bages. I ho ha fet amb una doble direcció: defensant, d’una banda, la necessitat de treballar en paral·lel la millora de la C-55 i l’alliberament de l’autopista, i, de l’altra, criticant l’últim moviment que ha fet Junts a la Catalunya Central, posicionant-se per liderar una reclamació «de màxims» que, com va explicar Regió7, inclou el desdoblament total de la C-55 des de Callús fins a Abrera i el rescat de l’autopista com a puntes de llança.

En un comunicat, els republicans els retreuen aquestes exigències, considerant que sota les sigles formacions polítiques precedents (comptant-hi CiU i PDeCat) Junts «ha estat al capdavant de la conselleria de Territori de la Generalitat durant 17 anys després de la primera aprovació pel desdoblament al Parlament, de la mateixa manera que el PSC el va liderar durant 7 anys més, i no van ser capaços o no van voler executar el desdoblament de la C-55. Dades que s’incrementen si comptem que dels 44 anys d’autonomia, quasi 35 ha estat en mans dels convergents».

De fet, per a ERC, la maniobra de Junts (que cal recordar que governen plegats al Consell Comarcal del Bages) «dinamita, en part, consensos» que considera que s’havien assolit en aquesta matèria. Consensos que per a Esquerra Bages impliquen considerar que parlar de millores a la mobilitat del Bages i de la resta de la Catalunya central «exigeix fer-ho des de la responsabilitat i la coherència, actuant de forma paral·lela a la C-55 i la C16, perquè és allò que comporta un major benefici per a la ciutadania» i el que, asseguren, «contribueix a assegurar el desenvolupament socioeconòmic de la ciutadania, la prosperitat col·lectiva i la competitivitat del teixit empresarial».

Per als republicans, «és incomprensible» que «alguns parlin només de la C-55 sense esmentar la via d’alta capacitat que travessa tota la comarca amb el peatge més car del país». I en aquest punt també dispara amb bala contra Junts: «Entenem que deu ser perquè aquesta concessió hauria finalitzat l’any 2022, però va ser el govern de CiU el responsable d’allargar-lo 15 anys més, amb el llast econòmic i social corresponent».

ERC Bages posa molt l’accent en la lluita per integrar l’autopista a la comarca com a via alliberada, i aprofita per tornar a denunciar «l’estafa d’aquesta concessió, amb més de 4.000 milions d’euros que pagarà la ciutadania i les administracions fins a la seva finalització, quan el seu cost real va ser de 127 milions». I en aquest punt reiteren la demanda «d’aclarir tots els dubtes que hi ha entorn aquesta qüestió relacionats amb si s’han incomplert condicionants de la concessió, i també que es faci tot allò que sigui possible per eliminar el peatge implícit pel ciutadà, amb l’aixecament de les barreres i un peatge a l’ombra, o fins i tot extingir-la».

Esquerra insisteix a argumentar que s’havia assolit un consens en aquesta matèria que, sosté, es va concretar amb l’acceptació de les propostes del departament de Territori presentades ara fa un any «i que, evidentment, demanem que s’executin amb tota celeritat. Unes actuacions consistents en una inversió de 50 milions d’euros per convertir el tram Castellbell i el Vilar-Manresa en una via ràpida de 2+1 (i 2+2 en alguns trams), incloent-hi la variant de Castellgalí. També en implementar les millores necessàries a la C-55 nord. Així mateix, s’està estudiant la millor opció possible per a un nou accés a Sant Vicenç, més al nord de l’actual, que no ha de ser incompatible amb aquestes accions. Alhora també, la connectivitat de la C-16 amb el territori amb nous enllaços i accessos, i la finalització de la B-40 per enllaçar la C-16 amb l'A2».

Per a ERC, parlar de millores a la mobilitat de les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès implica «mesures integrals en infraestructures viàries, a la C-55, com s’estan fent, una C-16 alliberada de peatges; i un sistema ferroviari que funcioni bé, pilar fonamental pel desenvolupament territorial i el compromís per una mobilitat sostenible i de baixes emissions. Aquesta és la manera més raonable, viable i possible per solucionar en gran mesura a les necessitats de mobilitat a les nostres comarques».

Finalment, els republicans es comprometen, «per coherència i per responsabilitat», a «treballar per fer-ho possible, per aconseguir un nou i màxim consens possible –en què ens trobaran amb grups polítics i el qual ja hem iniciat amb la CUP-; i avançar en la ràpida execució d’aquests projectes tan importants pel desenvolupament sostenible, pròsper i equilibrat de les comarques de la Catalunya Central».