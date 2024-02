Desenes de nens i nenes, acompanyats de les seves famílies, han gaudit de valent aquest dilluns del Carnaval Infantil de Sallent, una festa organitzada a la seva mida. La rua de disfresses, encapçalada pel seu particular rei Carnestoltes: el Pollanstrunski, ha estat l’acte central de la jornada infantil que s’allarga fins a la tarda amb animació, jocs i berenar.

El dilluns de Carnaval, festiu a les escoles de Sallent, s’ha consolidat com el dia dedicat exclusivament als més petits del municipi. El Mini Carrilet, la versió infantil de El Carrilet (l’entitat organitzadora de la festa) ha preparat un programa d’actes exclusiu per als petits, que ha engegat amb l’arribada del Pollanstrunski al Parc Pere Sallés. Aquest any el rei de la festa ha vingut dalt d’un globus i acompanyat dels petits membres de l’organització caracteritzats com a personatges de circ. Després de donar la benvinguda als assistents, ha arrencat la rua de disfresses.

La cercavila, animada per la xaranga Màgic i l’Escola Municipal de Música de Sallent, s’ha allargat durant més d’una hora, passant pels carrers més cèntrics de la localitat bagenca, amb parada a les diferents places i tornada al mateix punt de partida. A banda del rei Carnestoltes, també ha acompanyat als infants el gegantó de l’Antonyito, creat en homenatge a José Antonio Valladolid, persona molt vinculada a la cultura popular i a la festa del Carnaval, que ha fet gaudir de valent a la mainada fent-la ballar al so de la seva pròpia cançó.

La rua, on la majoria d’infants anaven disfressats de manera individual, ha comptat amb multitud de personatges, amb els superherois i les princeses de principals protagonistes, però també amb algunes petites comparses com una colla de hippies o uns vistosos bolets. Entre el públic assistent, s’hi podia trobar el Wally i, fins i tot, un nen orquestra.

La cercavila ha acabat de nou al parc Pere Sallés on s’ha fet el dinar popular i aquesta tarda hi haurà taller de circ, berenar i animació infantil per culminar la jornada dedicada als infants de la vila. El Carnaval de Sallent, que va començar dijous passat amb l’arribada del carnestoltes i va viure el punt més àlgid el dissabte amb la popular rua de disfresses, tindrà aquest dimarts un dia de treva i els actes acabaran dimecres amb l’enterrament de la sardina.