Investiguen les condicions del remolc que va perdre la roda en l’accident mortal de la C-25, a Sallent

Els Mossos d'Esquadra investiguen si el vehicle implicat en l'accident mortal d'aquest diumenge a la C-25, a Sallent, que va perdre la roda del remolc enmig de la carretera, havia passat les revisions mecàniques corresponents. L'impacte de la roda va provocar la mort del conductor d'un vehicle que circulava en sentit contrari, l'artesenc Joan Armengau Alsina, de 77 anys, una persona coneguda al poble que s'havia dedicat al sector industrial a l'empresa Mecanitzats Escalé, situada al municipi.

L'accident va tenir lloc poc abans de 2/4 de 5 de la tarda, al punt quilomètric 143 de la C-25, a Sallent, on hi ha el desviament en direcció cap a Berga, a l'altura de l'empresa Top Cable del polígon industrial Plans de la Sala. Per circumstàncies que s'investiguen, un vehicle va perdre la roda del remolc que duia i aquesta va impactar contra un turisme que circulava en sentit contrari. A conseqüència d’això, el conductor del turisme va perdre el control, es va accidentar i va morir.

En rebre l'avís per l'accident, es van activar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM, que va aterrar a la carretera 141a per poder actuar. Malgrat l'actuació del personal sanitari in situ, no van poder fer res per salvar la vida del conductor que va impactar contra la roda. L'actuació dels serveis d'emergències va provocar restriccions en la circulació en sentit Manresa, amb cues d'uns dos quilòmetres que es van allargar fins al vespre.

La víctima, Joan Armengau Alsina, era un conegut artesenc que s'havia dedicat a la indúsria local a l'empresa Mecanitzats Escalé, quan aquesta encara no estava ubicada al polígon industrial Santa Maria d'Artés i es trobava al centre del poble. La notícia de la seva mort va commocionar el sector de comerciants i botiguers del municipi, així com la resta de veïns que havien coincidit amb ell i que el defineixen com una persona "molt observadora" i "pacient", "sempre disposada a ajudar els altres".

Dues víctimes a les carreteres de la regió

Des de principi d'any, han mort dues persones a les carreteres de la Catalunya central. Un dels accidents mortals va tenir lloc el dia 1 de gener a la C-55, a Castellbell i el Vilar, quan va morir un home atropellat per un turisme mentre travessava la carretera des de la benzinera que hi ha a tocar del túnel de Bogunyà per accedir a l'estació de servei que queda just al davant. El darrer sinistre mortal ha estat el que ha tingut lloc aquest cap de setmana a la C-25, a Sallent.