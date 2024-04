L'Audiència declara ferma l'absolució per als quatre bagencs encausats durant una marxa independentista

L'Audiència Provincial de Barcelona ha declarat el caràcter ferm i definitiu de l'absolució per als quatre bagencs denunciats pels aldarulls davant la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa durant una marxa independentista l'any 2019. La sentència es va dictar a mitjans del mes de març i va ser notificada a les parts a finals de mes. Després que cap de les parts hagi interposat recurs de cassació, el tribunal ha donat per definitiva l'absolució dels acusats.

El judici es va celebrar a la secció tercera de l'Audiència els dies 29 i 30 de gener, quatre anys i mig després dels fets que van tenir lloc durant la coneguda com la Marxa per la Llibertat l'octubre del 2019 per protestar contra la sentència del procés. Els quatre bagencs van ser identificats i acusats d'haver llançat objectes contra els agents dels Mossos d'Esquadra que formaven part del cordó policial que es va muntar al davant de la caserna de la Guàrdia Civil. La fiscalia demanava 7 anys de presó per a tres dels acusats i 10 anys i mig per a un altre per delictes de desordres públics, danys i atemptat contra l'autoritat.

Finalment, el tribunal no va considerar provat que formessin part del grup violent que va actuar contra els agents ni que causessin els danys denunciats i va dictar una sentència absolutòria que ara ja és definitiva. La plataforma Bages pels Drets Civils celebra que es reconegui "la inconsistència d'aquelles acusacions i que s'acabi per als quatre joves aquest llarg malson de prop de cinc anys". En un comunicat, denuncia que els acusats "han patit una condemna de cinc anys d'angoixa i incertesa, de forma totalment gratuïta i arbitrària". També agraeix la "bona feina" dels quatre advocats, així com "la solidaritat" de tots els ciutadans que han participat en les convocatòries de suport envers els encausats.