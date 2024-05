La verge de Joncadella farà dissabte una processó fins a la presó de Lledoners

En el marc de l’any marià, per celebrar els 75 anys de la seva entronització, la Mare de Déu de Joncadella farà aquest dissabte la seva darrera sortida per visitar la presó de Lledoners, situada a poca distància del santuari bagenc. La patrona del Pla de Bages, que també ho és dels captius, sortirà de Joncadella a les 9 del matí amb una processó a peu que la portarà fins al centre penitenciari on el bisbe de Vic oficiarà una missa pels interns.

Després de la ruta que el mes de març la va portar per diferents pobles del Bages, i que va culminar el dia de l’Aplec del Dilluns de Pasqua, la Mare de Déu de Joncadella sortirà de nou aquest dissabte del seu santuari. Ho farà per visitar la presó de Lledoners. El santuari i l’Associació dels Amics de Joncadella conviden a tothom a acompanyar la imatge, que sortirà a les 9 del matí amb un pelegrinatge «tot pregant pels que hi resideixen, com a protectora dels presoners i captius».

El recorregut està previst que duri aproximadament uns tres quarts d’hora i comptarà amb la participació del bisbe de Vic, Romà Casanova, que, a continuació, presidirà la missa pels interns a la capella del centre penitenciari, «on sols podran entrar els acompanyants previstos per l’organització». Aquesta serà la darrera de les sortides de la Verge que hi havia programades durant l’any marià, que commemora al llarg d’aquest 2024 els tres quarts de segle de la restitució, després de la seva destrucció, de la imatge de la patrona del Pla de Bages.

Un any d'actes

La celebració de l’any marià, que es va obrir coincidint amb la Missa del Gall, el 24 de desembre passat, s’allargarà fins a final d’any. El mes de març passat la Mare de Déu ja va recorre durant tres caps de setmana els diferents pobles de la comarca per on va passar el 1949 abans de la seva entronització al santuari. L’acte central de la celebració es va viure durant l’aplec del Dilluns de Pasqua amb l’arribada de la imatge en processó al santuari, després de passar el cap de setmana per diferents parròquies de Manresa.

Ofici religiós presidit pel bisbe de Vic en motiu de l'Aplec de Pasqua / Arxiu/Mireia Arso

El santuari s'ha renovat

L’any marià se celebra amb el santuari renovat gràcies a les millores que s’han anat fent en els darrers anys en el marc del procés de rehabilitació del temple, que va tenir el punt culminant amb la recuperació de les campanes. Els darrers treballs es van centrar a pintar la nau central, després que es restauressin els altars del temple, el de la Mare de Déu del Roser, el de la Puríssima i el de Sant Antoni Abat, Sant Isidre i Sant Antoni de Pàdua.

