Una pedregada afecta cultius de vinya, cereal i hortalisses a diversos municipis del Bages

Una pedregada que va caure aquest divendres al Bages ha provocat danys a cultius de diversos municipis del Bages. Segons han explicat a l'ACN fonts d'Unió de Pagesos de la comarca, es van produir dos temporals que van afectar, d'una banda, a Manresa, i de l'altra, a municipis com Cardona, Navàs, Sallent o Artés. Entre els cultius afectats hi ha vinya, cereal i hortalisses. En els propers dies es farà el balanç de danys, però les primeres estimacions situen l'afectació al cereal entre el 20% i el 60%, segons les zones, i entre el 30% i el 80% en el cas de la vinya. La calamarsada també ha fet malbé cultius d'hortalisses a Manresa.

Pedra acumulada al costat de l'hivernacle de la finca Les Arnaules de Manresa / | Redacció

Fonts d'Unió de Pagesos han assegurat que feia anys que no es trobaven en aquesta comarca amb una calamarsada d'aquesta magnitud, amb pedres que tenien la mida d'una moneda d'euro.

A l'espera de l'afectació final que determinin els pèrits, l'organització agrària calcula pèrdues que, en el cas del cereal, poden anar entre el 20% i el 50%, segons la zona. Pel que fa a la vinya, les primeres estimacions situen l'afectació entre el 30% i el 80%, amb els cultius de Cabrianes, un nucli que forma part del terme municipal de Sallent, com dels més afectats. Els cultius de vinya a Artés s'han vist afectats al voltant del 50%, a l'espera d'un balanç més exhaustiu.

Un productor de vinya d'aquest municipi, Jordi Crusellas, ha explicat a l'ACN que la pedregada d'aquest divendres ha arribat en un moment delicat, ja que el raïm està a punt de florir. A més, ha recordat que la calarmasada se suma a la glaçada primaveral que els cultius van partir en aquesta zona fa unes setmanes, i als últims anys de sequera.

Per la seva banda, Enric Casasayas, propietari de la finca Les Arnaules, ubicada a Viladordis, dins del terme municipal de Manresa, ha explicat a l'ACN que ha perdut el 90% de les hortalisses que tenia plantades a l'exterior de la seva finca. Només s'ha salvat el que tenia plantat dins d'un hivernacle. La pedregada li va afectar a la tarda, quan va caure "molta pedra petita" i concentrada en uns 20 minuts. A la finca, hi té sis hectàrees de regadiu. Ara, hi haurà de tornar a plantar.