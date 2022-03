La baixa per lesió de Dani Garcia, sumada a les d'Ismaël Bako i Guillem Jou, deixa el Baxi Manresa amb pocs efectius per a l'imminent eliminatòria de la Basketball Champions League contra l'Unicaja de Màlaga. La rotació de l'equip només podrà ser de deu jugadors ja que tan ell com Jou han de ser a l'acta per complir el requisit de cinc inscrits de formació estatal, que són els que requereix la FIBA per a les convocatòries de la Lliga de Campions. A més, caldrà descartar un estranger.

El base de Mataró es va fer una ruptura fibril·lar al bíceps femoral de la cama dreta durant un entrenament a principi de setmana i haurà d'estar de baixa entorn un mes. És a dir, es perdrà tota l'eliminatòria de quarts davant d'Unicaja, que té fixada l'anada per a dimarts vinent, 5 d'abril, al Nou Congost (20.30 h) i la tornada set dies després, el dimarts 12 d'abril, al pavelló Martín Carpena de Màlaga (també a les 20.30 h). En cas d'empat, hi hauria un tercer matx de nou a Manresa. També es perdrà els duels de lliga contra l'Obradoiro, el Breogán, l'UCAM Múrcia i el Baskonia. El Baxi perd Dani Garcia per lesió durant quatre setmanes El principal problema de la lesió de Garcia, a més de trencar la bona dinàmica que havia assolit el jugador en els darrers partits, és que arriba pocs dies després que la Basketball Champions League tanqués, el 21 de març passat, el termini per inscriure jugadors i el Baxi Manresa no el podrà substituir. Aquesta competició europea només permet inscriure tres jugadors nous durant la primera fase i dos més a la lligueta dels setzens de final. El gener passat, per exemple, el club ja va incorporar l'escorta Txemi Urtasun per suplir la baixa de Jou i complir amb la quota de jugadors de formació a la Champions. Actualment, el Manresa té com a quota Dani Pérez, Dani García, Rafa Martínez, Guillem Jou i Yankuba Sima. Comptant que aquests ocupen 5 de les 12 places disponibles, el club haurà de decidir d'entre els altres 8 jugadors (Moneke, Thomasson, Francisco, Vaulet, Bako, Valtonen, Maye i Steinbergs) quin queda fora. Ja es coneixen les dates dels partits de quarts de Champions que enfrontaran el Baxi i l'Unicaja Ara per ara, la situació de Bako és una incògnita. El pivot es va fracturar una mà el 16 de febrer en el partit contra el Canàries i tot i que va jugar amb molèsties a la Copa del Rei i a la lliga, finalment va decidir parar. Ja se l'ha vist fer alguns exercicis de llançament a cistella però el club no ha posat data al seu retorn. Si no arriba a temps per al primer partit contra el Màlaga, el descartat de dimarts seria el belga. L'Ajuntament de Manresa subvencionarà el Baxi amb 370.000 euros per a promocionar la ciutat i fomentar l'esport de base Qui també arrossega molèsties al peu és Joe Thomasson. El propi jugador ho va anunciar a Twitter tot i que en la roda de premsa posterior al partit de dissabte passat contra el MoraBanc Andorra el tècnic Pedro Martínez li va treure ferro. El nord-americà va contribuir a la victòria amb 7 punts, 2 rebots i 6 assistències en 20 minuts de joc.