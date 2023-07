El Baxi Manresa ha confirmat aquest dimecres la renovació del seu capità, Guillem Jou, un extrem del qual ja es parlava amb força els darrers dies. Jou ha signat un nou contracte per a les properes dues temporades, més una d'opcional, un cop el club no fes ús de la clàusula que li permetia prorrogar automàticament l'antic arribat el 30 de juny per considerar massa alt el salari del jugador.

Per contra, ara el Baxi assegura tres anys a un jugador que el tècnic, Pedro Martínez, ha titllat de cabdal per tot el que aporta, tant dins com a fora de la pista. Jou va ser molt important per a la salvació la temporada passada, un cop recuperat de la greu lesió de tendó d'Aquil·les, a la qual en va seguir una de muscular, que el va tenir gairebé un any fora de les pistes. Va acabar l'ACB amb mitjanes de 4,5 punts, 3,8 rebots i 7.7 de valoració i a Europa amb 4,9 punts, 3,3 rebots i 6,3 d'efectivitat. El Baxi també aconsegueix renovar Devin Robinson Amb aquesta renovació de Jou, ja són vuit els jugadors segurs per a Pedro Martínez la temporada que ve, tots ells ja coneguts perquè eren a la plantilla al final de la passada. Es tracta dels bases Dani Pérez i Dani Garcia, de l'escorta Brancou Badio, del mateix Jou i de Musa Sagnia en la posició de tres, dels ala-pivots Marcis Steinbergs i Devin Robinson i del pivot Martinas Geben. Un cop confirmades les baixes per finalització de contracte de Babatunde Olumuyiwa, Juampi Vaulet i Adam Waczysnki, cal saber ara què passa amb un Jerrick Harding que té contracte, però al qual el club vol vendre i també conèixer les noves incorporacions. Aquestes serien, segurament, un combo base-escorta o un escorta anotador, un ala, un ala-pivot i un cinc que rellevi Geben. 🫡 El capi es queda. @GjouC #CEQ pic.twitter.com/HAD2PdsQx4 — BAXI Manresa (@BasquetManresa) 5 de julio de 2023