L'Ajuntament de Gironella ha aprovat el pressupost municipal per a l'any que ve, que puja a 8.340.141 euros. Aquesta xifra incorpora les inversions planificades per desenvolupar durant el 2023, de més de 3,3 milions d’euros. El projecte que s'emporta la inversió més gran és l'edifici de servei de la piscina municipal, amb 830.200 euros, dels quals s'ha aconseguit una subvenció de 207.320 euros.

Segons l'alcalde, David Font, el pressupost garanteix "seguir prestant serveis de qualitat en tots els àmbits, malgrat el greu increment dels preus, així com també mantenir el dinamisme d’activitats i alhora finalitzar projectes transformadors de municipi". De fet, el pressupost aprovat inicialment incorpora ja la previsió d’ingressos amb les noves taxes i impostos, com també les despeses actualitzades amb una previsió d’increment de l’IPC proper al 6%.

En el camp de les inversions, se n'inclouen algunes de pendents de l’exercici 2022 que no s'han pogut tirar endavant aquest any, com la instal·lació de plaques fotovoltaiques (240.908 euros). A part, hi ha altres projectes com les millores a la xarxa d'aigua de diferents sectors (249.758 euros a Cal Blau i 181.389 a la zona del carrer Anselm Clavé) i els 350.000 euros per a millores a la via pública.

Inversions previstes:

L’alcalde confia que es pugui fer front a totes les inversions sense la petició d’un crèdit; diu que segurament no serà necessari: "Un cop tancat l’exercici 2022, que s’espera amb superàvit i romanent de tresoreria positiu, aquests recursos s’incorporaran al 2023 i reduiran, com en els últims anys, a la mínima expressió les noves operacions bancàries”. De fet, com a exemple, ha posat que durant el 2022 s’han executat obres per import superior als 970.000 euros i el 80% ha sigut amb fons propis i subvencions.

El pressupost de l'Ajuntament de Gironella per al 2023 s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern.

Instal·lació d'aparells d'aire condicionat

Un altre punt que contemplava el ple del consistori, i que en aquest cas es va aprovar per unanimitat és l’aprovació d’una ordenança reguladora de la instal·lació d’aparells d’aire condicionat a les façanes o teulades dels edificis, amb la voluntat, segons ha dit l’alcalde, de "mantenir una harmonia en el municipi, especialment en zones que tenen un encant singular i de certa protecció les edificacions".