Els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Berga (Junts i PSC) lamenten el desgavell que hi ha hagut al departament de recursos humans del consistori i acusen a l'equip de govern (CUP i ERC) de no haver resolt abans "el mal funcionament d'aquesta àrea". Segons el regidor socialista, Abel Garcia, "el problema de base és que no hi ha una bona política de recursos humans, i ja fa temps que ho arrosseguem". S'ha referit a la marxa, fa uns dos anys, de la cap de recursos humans de l'Ajuntament: "L'aleshores alcaldessa, Montse Venturós, va signar la comissió de serveis que va demanar la treballadora sense tenir recanvi ni estructura sòlida al departament", ha explicat Abel Garcia.

La plaça de cap de recursos humans es va cobrir amb un interí que ha plegat després d'un segon retard en el pagament de les nòmines. L'últim ha estat aquest gener, quan les nòmines s'han pagat un dia i mig tard. L’endarreriment dels pagaments ha afectat a tota la plantilla, unes 160 persones, i també als càrrecs polítics. El regidor de Recursos Humans, Ramon Camps (ERC), qualificava el fet "de falta molt greu", per això explicava que exposar al treballador "la voluntat d’obrir-li un expedient".

Amb aquesta advertència, el cap de recursos humans ha optat per plegar i deixar vacant un lloc de treball. En aquest sentit, el regidor ha recordat que ja s’està treballant en les bases per treure a concurs la plaça i que ara s’haurà d’accelerar el procés. El departament de recursos humans de l'Ajuntament de Berga està format per un equip de quatre persones, el cap i tres més.

El portaveu de Junts a l’Ajuntament de Berga, Ferran Aymerich, ha aplaudit que l’equip de govern hagi actuat arran dels endarreriments en els pagaments de les nòmines: «Considerem una situació anòmala que les nòmines no surtin al dia, amb l’inconvenient que això pot crear a molts treballadors que han d’atendre a les seves obligacions (hipoteques, targetes de crèdit...)».

Les mesures preses a recursos humans, segons Aymerich, han de ser exigents si el servei no funciona correctament, «igual que s’ha d’intervenir amb les mateixes exigències a la resta d’arèes de l’Ajuntament que tampoc no funcionen com haurien de funcionar». En aquest sentit, Aymerich fa referència als serveis tècnics:«han tingut mancances cròniques durant temps, per exemple no es compleixen, en molts casos, els terminis per respondre permisos d’obres».