El propietari del restaurant El Forn Intramuralla, Pere Gendrau, creu que a la capital de Berguedà hi ha una percepció d’inseguretat que té diverses causes.

Quin creu que és l’origen d’aquesta percepció d’inseguretat?

Penso que és una combinació de molts factors. Aquí no hem notat cap augment de la presència policial i crec que això és molt necessari perquè la falta de policies al carrer ja permet que passin moltes coses que no haurien de passar.

Quins altres factors destacaria?

Són moltes coses que s’han anat acumulant. No podem dir que és un problema només d’ocupació o un problema només d’immigració perquè no és així. També hi ha gent que són d’aquí de tota la vida i no són ocupes i tenen un perfil marginal que afavoreixen al mal ambient del barri, gent que et pots trobar pixant a una paret de la plaça a les dotze del migdia d’un dimecres. Aquestes situacions la veritat és que no ens ajuden a tirar endavant.

El consistori actual els ha donat alguna solució o proposta?

Trobo que és molt important destacar que la situació d’inseguretat que es viu a Berga ve de fa molts anys, no quatre ni vuit. El millor de l’Ajuntament actual és que està format de persones que són molt properes i la veritat és que quan hi vas a parlar ets sents molt escoltat, però jo més que sentir-me escoltat necessito solucions pràctiques al problema. També cal dir que no tot és culpa de l’Ajuntament, els propietaris també tenen responsabilitat.

Què poden fer ells per revertir la situació?

Si els propietaris dels pisos i locals de Berga no se’n fan càrrec, queden abandonats i això provoca que hi hagi més ocupacions conflictives. Hi ha gent que ni tan sols viu a Berga i li és igual el que passi amb els seus pisos i locals i el que pugui provocar pels establiments i veïns el fet de deixar-los abandonats. Si els propietaris no es volen gastar diners en tenir cura dels seus locals, llavors els carrers estan com estan.

Tornant a l’Ajuntament, que podrien fer més enllà de la presència policial al carrer?

Tinc la percepció que des d’un Ajuntament hi ha una connexió directa amb estaments molt importants com jutjats o la conselleria d’Interior. Em dona la sensació que aquests canals, que només estan a la seva disposició, no s’estan explotant prou. S’hauria de fer arribar el missatge que a Berga hi ha un nivell d’ocupació massa alt i una tipologia de delinqüència que és preocupant. Em sembla que en part és per la ideologia que defensa l’Ajuntament actual.

Per què?

Perquè la CUP té moltes coses positives ideològicament, però no poden donar el missatge que s’ha de collar més la seguretat.