El comerç del centre de Berga veu fonamental el patrullatge

Els botiguers i veïns del centre històric de Berga creuen que cal una solució urgent als actes incívics i delictius que han fet augmentar la sensació d’inseguretat de la ciutadania i veuen vital que hi hagi un reforç policial. La gota que va fer vessar el got que ja feia temps que s’omplia va ser l’agressió que un botiguer del carrer Ciutat, també conegut com a carrer Major, va patir a mitjan gener.

La gran majoria dels comerciants consultats per aquest diari estan d’acord en el fet que la inseguretat que es percep a Berga és un problema multifactorial i que s’haurien d’atacar diversos fronts per solucionar-lo. Destaquen sobretot que caldria que hi hagués més policies i abordar el problema de l’ocupació conflictiva a la ciutat.

Presència policial

La propietària d’una joieria del carrer Ciutat, Adriana Quevedo, creu que el problema es podria solucionar amb més presència policial: «hi hauria d’haver una patrulla amunt i avall del carrer quan obrim i quan tanquem, perquè són les hores més perilloses, però aquí no passa ningú, és com si no existissin».

Tot i les declaracions de Quevedo, el consistori berguedà va anunciar un reforç de la presència policial amb un dispositiu de vigilància especial repartit entre la policia local i Mossos. Va ser l’acord al qual van arribar els veïns i l’alcalde Ivan Sànchez (CUP) en la reunió que va tenir lloc després de l’esmentada agressió a un botiguer de la principal artèria comercial de la capital del Berguedà. De fet, el cap de la Policia local, aquesta setmana va explicar a Regió7 que «la idea és arribar a tenir vigilància diària al barri en els diferents torns de matí, tarda i nit, sense que això afecti la resta de serveis».

Ahir dissabte des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia, dia que a més es fa mercat a Berga, només hi havia una patrulla de dos agents de la policia local que havien de cobrir tota la ciutat, segons van explicar els mateixos policies a aquest diari.

Roser Ferreras, que és la presidenta de l’associació de veïns del Capdamunt de la Vila, explica que aquest reforç és present sobretot a les tardes i ella sí que l’ha percebut, però apunta que la situació és tan complexa que serà molt difícil revertir-la. «Ho han deixat fer massa gros i no sé pas com ho faran per solucionar-ho», lamentava.

Explica que ella va tranquil·la pel carrer, però ressalta que «això no vol dir que no vegi el que passa al meu entorn».

Excepte alguns veïns i botiguers, la majoria de persones consultades per a l’elaboració d’aquesta informació encara no han percebut aquest servei, que es va posar en marxa la setmana passada.

Una de les botigueres que sí que ha notat que passen més policies pel carrer és Imma Rodríguez, que treballa a una sabateria del carrer Major. Veu passar més agents i creu que això pot actuar com a prevenció perquè no es cometin més agressions: «el fet que les persones conflictives vegin als policies ja evita moltes situacions».

En canvi, Anna R.S., dependenta d’una botiga de roba no ha percebut cap canvi. De fet, recorda que fa anys hi havia la «policia de proximitat» que passava pels comerços per veure si tot anava bé, però ja fa molt temps que això no hi és.

Anna R.S. creu que falten policies a Berga i subratlla que «no és un problema només del centre, però el centre està cada vegada més degradat». Explica que ella va treballar quinze anys en una botiga al carrer Major i llavors es va canviar a la que treballa actualment, ara fa dinou anys, per tant, té una experiència extensa en el comerç del carrer Ciutat i assegura que «mai havia viscut una situació com aquesta».

El propietari del bar Cal Negre, Martí Villegas, veu que molt de tant en tant passa algun policia per la plaça. Destaca que personalment no ha patit males experiències, però sí que ha escoltat moltes històries de clients que han patit episodis de violència: «l’altre dia un home gran m’explicava que li van treure un ganivet pel carrer i el van robar», recorda. Pensa que el problema resideix en el fet que «hi ha molta gent al carrer que malviuen i no transmeten confiança».

Incivisme i delinqüència

Un dels dependents que treballa a la botiga de queviures on es va agredir al botiguer, explica que des que hi va haver l’incident els robatoris no han disminuït.

Imma Rodríguez, que treballa a la botiga de davant d’aquest supermercat ho confirma: «l’altre dia aquest pobre home estava trucant a la policia un altre cop perquè no volia vendre alcohol a gent que ja anava molt beguda i s’estaven posant molt violents».

Opina que «el centre de la ciutat hauria de ser el que està millor, però en aquest cas no és així». De fet, detalla que té alguna amiga que ja no vol passar per allà, «em deia que no sabia si baixar a veure’m a la botiga per la situació que hi havia i jo li vaig dir que tampoc és tan greu, és un tema més aviat de la percepció de cadascú».

Montse Canals, que és dependenta d’una xarcuteria d’aquest mateix carrer, explica que «a part dels actes delictius, cada vegada hi ha més incivisme a Berga». Creu que la inseguretat és «una cosa que cadascú sent», però reconeix que té moltes clientes que li expliquen que surten al carrer amb por. Tanmateix, Canals no veu què podria fer l’Ajuntament, a part de reforçar la vigilància policial, per ajudar a millorar la situació.

Una de les cambreres del bar Cal Negre, Sara Vilalta, explica que els caps de setmana li fa por entrar sola a treballar per culpa dels «personatges» que es troba pel camí. «Els dissabtes i els diumenges sempre m’acompanya el meu home perquè sempre que hi ha gent al carrer em diuen coses perquè em tenen vista del bar, però la veritat és que no fa gens de gràcia».

Problemes d’habitatge i ocupació

Un dels temes que algunes de les persones consultades destacaven a l’hora de parlar de la sensació d’inseguretat que es percep a la capital de la comarca del Berguedà és l’habitatge. Anna R.S. comenta que hi ha blocs de pisos que la majoria dels pisos estan ocupats per persones conflictives.

Imma Rodríguez apunta la deixadesa com un dels elements clau que ha portat a la situació actual de Berga. Creu que «tot està molt deteriorat i això fa que hi hagi més ocupacions i el que provoca això és que hi hagi molta gent problemàtica molt concentrada en pocs carrers».

També assenyala la falta de relleu en el comerç local com un element que ha incentivat l’arribada de la tensió. «En els últims anys molta gent s’ha jubilat i ningú ha continuat amb la botiga ni ha agafat el local per fer res i això provoca que el carrer estigui més abandonat, sigui més fosc i que hi passi menys gent».

Adriana Quevedo, ho deixa ben clar: «no hi ha cap problema ni d’habitatge ni d’ocupació, el problema és que la gent conflictiva de les grans ciutats com Barcelona acaba a llocs com Berga perquè aquí hi ha moltes facilitats a l’hora d’empadronar-se i rebre ajudes».

Sara Vilalta explica que ella és veïna de la zona de Casampons, i allà el problema, més que l’ocupació, són els robatoris en habitatges. «Han entrat a la casa del costat i la del davant, per sort a mi no, però quan marxo de vacances mai no deixo la casa sola perquè si algú entra ja no els pots treure».