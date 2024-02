Angelina Vilella pensa que la desaparició progressiva de botigues ha estat un dels factors claus en la percepció d’inseguretat.

Troba que Berga és més insegura que fa uns anys?

El que sí que penso és que cada vegada hi ha més gent al carrer que porten molt mala vida i provoquen que la gent se senti menys segura. Personalment, jo no tinc por quan surto de nit, però entenc que hi ha persones del meu entorn que sí.

Han notat un augment de la presència policial?

Sí, totalment. I em sembla que els altres també ho han notat perquè des de l’incident que hi va haver fa unes setmanes sembla que tot està més tranquil.

Què reclamen els veïns?

Nosaltres el que volem és viure tranquils. No volem mala gent i farem el possible perquè no vinguin.

I que es podria fer en l’àmbit municipal per prevenir aquestes situacions?

Penso que potser les facilitats de l’empadronament no ajuden. Jo entenc que evidentment ha de venir gent de fora i la gran majoria dels que venen treballen i són gent normal. Però després hi ha aquests quatre que fan molt soroll i molesten molt als veïns. També crec que un altre aspecte molt important és que es posin més facilitats per obrir botigues perquè en cinquanta anys hem passat de 140 locals al carrer Major a 50.