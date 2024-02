Miquel Farrés, el metge de família que treballa a l'alt Berguedà, ha esdevingut en poques hores un dels professionals més coneguts de Catalunya gràcies a ser la cara visible en una campanya publicitària del departament de Salut a través d'un vídeo a X (abans Twitter) per promocionar la medicina en l'àmbit rural. Ahir havia superat el milió de visites.

L'impacte de la campanya a curt termini no ha estat el que s'esperava -a llarg termini ja es veurà-, ja que la rebuda a les xarxes socials s'ha centrat en la figura de Miquel Farrés, un jove i atractiu metge de muntanya, deixant de banda la problemàtica que es pretén visibilitzar la falta de metges de família en els àmbits rurals.

Miquel Farrés és un metge de família que treballa per l'Institut Català de la Salut (ICS) de la Catalunya Central que exerceix als consultoris de Saldes, Gósol i Vallcebre (va dos dies a la setmana a cadascuna d'aquestes poblacions, durant unes hores determinades) i és el director de l’Àrea Bàsica de l’alt Berguedà des del CAP de Guardiola.

🩺⛰️Sabeu qui és "el metge de muntanya"?



A l'Alt Berguedà hi treballa el Miquel Farrés, metge de família de l'@icscatcentral. 🔵Segons Farrés, la medicina en àmbit rural "reconcilia amb l'atenció primària de veritat". ▶️Coneix-lo en aquest vídeo! pic.twitter.com/hvMyWABDrX — ICS Catalunya Central (@icscatcentral) 20 de febrero de 2024

El departament de Salut busca professionals sanitaris disposats a treballar a les zones rurals més apartades. Per això, ha posat en marxa un pla d'incentius per atraure professionals de l'atenció primària en l'àmbit rural. En destaca el complement d'entre 3.500 i 4.000 euros bruts anuals als metges de famílies i pediatres i d'uns 2.000 euros a les infermeres, llevadores i treballadores socials. Aquesta és la principal mesura que contempla el pla d'ocupació que va presentar a principis de febrer la conselleria de Salut per pal·liar la desigualtat territorial.

A més, ha fet campanya a les xarxes amb el vídeo del doctor Farrés, que no ha tingut el resultat previst. El mateix Miquel Farrés ha tuitat: "Ningú parla dels professionals sanitaris, de l'atenció primària ni de les virtuts que pot tenir la medicina rural".

Gràcies @maiderquilez . És molt bèstia i trist. Penso igual, i ningú parla dels professionals sanitaris, de l'atenció primària, ni de les virtuts que pot tenir la medicina rural. — Miquel (@MiquelFarres) 20 de febrero de 2024

Les imatges han revolucionat les xarxes socials amb al·lusions clares a l'aspecte físic del doctor Farrés. Per exemple, no ha faltat el pronòstic que es produirà una "allau de metgesses heterosexuals cap a la Catalunya Central", entre altres comentaris que directament demanen una "revisió integral amb el metge".

Miquel Farrés s'ha queixat en un tuit que pot haver estat víctima d'una cosificació: "El CatSalut m'ha cosificat?! Em van dir... fer un vídeo per animar als nous especialistes a venir a zones rurals. Una mica disgustat del que han fet al final... Maco però edulcorat i superficial".

el CatSalut m'ha cosificat?! 🧐😤

Em van dir...fer un vídeo per animar als nous especialistes a venir a les zones rurals. Una mica disgustat del que han fet al final... Maco però edulcorat i superficial. — Miquel (@MiquelFarres) 20 de febrero de 2024

Al vídeo, Miquel Farrés defensa que "reconcilia amb l'atenció primària de veritat". Segons explica, "la medicina rural té coses molt bones. Quan tens un pacient complex, saps que li pots dedicar el que alguns en diuen una consulta sagrada, d'aquells trenta o, fins i tot, quaranta minuts. És una dinàmica de complicitat amb la població molt interessant".

L'alcaldessa de Saldes remarca que "és un excel·lent professional"

Els pacients que apareixen al vídeo destaquen que Miquel Farrés és "un nano jove", "alegre", que "ajuda amb tot", "com si fos un amic, més que un metge". Són veïns i veïnes de Saldes que estan molt contents amb el seu metge. Ell, també està molt content d'exercir de metge rural de muntanya, segons comenta a Regió 7 l'alcaldessa de Saldes, Dolors Jiménez: "És un gran professional, ja que a part de bon metge és molt atent i molt proper, i el tracte personalitzat i l'atenció rebuda és molt important". L'alcaldessa reconeix que és un metge "jove i guapo", però remarca "que s'ha de valorar per ser un excel·lent professional".

L'alcaldessa de Saldes aprofita per reivindicar la importància de la medicina rural en pobles petits, apartats de les ciutats més grans, i amb un alt índex de població envellida: "Estem molt contents amb el nostre metge i encara seria més positiu poder-ne disposar exclusivament els pobles de Gósol, Saldes i Vallcebre. Així com que la figura del metge rural visqués al poble, si nosaltres hem de facilitar-li habitatge ho farem".

Dolors Jiménez també ha recordat la problemàtica amb què es troben a l'estiu: "És l'època en què quadripliquem la població, amb segones residències, càmpings, colònies, cases rurals... i, en canvi, costa trobar relleu mèdic quan el titular fa vacances. La manca de metges és un problema greu i les poblacions rurals en patim les conseqüències".