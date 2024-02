"A l'atenció primària rural et pots desplegar molt bé com a professional i sentir-te reconfortat". Així ho ha dit el metge de família Miquel Farrés en una entrevista al programa El suplement, de Catalunya Ràdio, aquest diumenge. És l'única entrevista que ha concedit malgrat la petició de molts mitjans de comunicació després que es fes viral el vídeo que protagonitza d'una campanya publicitària del departament de Salut per promocionar la medicina rural. El ressò, però, es va centrar en l'atractiu físic del jove, deixant de banda la problemàtica que es pretén visibilitzar de la falta de metges de família en els àmbits rurals.

El terrassenc Miquel Farrés exerceix a l'alt Berguedà, als consultoris de Saldes, Gósol i Vallcebre i com a director de l’Àrea Bàsica de l’alt Berguedà des del CAP de Guardiola. En aquest àmbit, Miquel Farrés s'hi sent a gust. Segons argumenta, "l'atenció primària té sentit quan es fa un abordatge del pacient i tens temps de treballar-hi, no quan tens sis minuts per solucionar el problema d'una persona a qui visites dues setmanes després que hagi demanat cita".

Ser el metge de poblacions d'entre 200 i 300 habitants permet tenir un tracte proper i directe amb els pacients, "atendre amb temps i immediatesa no passa a tota l'atenció primària, i en l'àmbit rural sí". En destaca, "l'accessibilitat, la proximitat i la confiança entre pacient i metge". També ha posat l'accent en el treball en equip: "No només és el metge rural, també són fonamentals les feines de la infermera i de la persona administrativa, un equip que aconsegueix que la població estigui contenta, satisfeta i ben atesa".

Per a Miquel Farrés, un valor afegit de la medicina rural és que és molt poc rutinària: "has de donar resposta a problemes molt diversos, ja que atens urgències, accidents, malalties diverses i de més o menys complexitat, infants, gent gran...". Una atenció propera, personalitzada i amb dedicació: "Dedicar temps als pacients és important, ho agraeixen". No té res a veure, remarca, amb l'atenció primària de zones urbanes on està sobrecarregada, i per això pensa que cal donar el prestigi que es mereix a la medicina rural: "Els metges de muntanya som necessaris i molt importants, s'ha de valorar més".

Segons el doctor Farrés, cal motivar als estudiants de medicina, als metges residents i als professionals joves perquè apostin per l'atenció primària rural: "Tenim un problema general amb la falta de metges a l’atenció primària i en l’àmbit rural encara més. És important que doni a conèixer aquesta realitat", apunta.

La campanya de Salut a través del vídeo a les xarxes socials pretenia fer arribar aquest missatge i captar més metges de primària a les zones rurals. Tot i el rebombori centrat en el seu atractiu físic, Miquel Farrés confia que hagi servit. A l'entrevista a Catalunya Ràdio també assenyala que no es penedeix d’haver donat la cara per l’atenció primària però plantejant-ho diferent. L'impacte del vídeo amb més d'un milió de visites el van fer viure dos o tres dies durs i de "sensació de tsunami, d'estar una mica despullat i atordit, i amb certa por de si tot plegat podia anar creixent".

Sobre si s'ha sentit sexualitzat, no hi ha volgut entrar: "No entraria tant en això perquè qui ho ha patit i ho pateix sempre són les dones, i entrar-hi es podria malinterpretar".