Sorteig dels salts de Patum 2024: dates, novetats i com apuntar-s'hi

L’Ajuntament de Berga obrirà aquest dimecres 10 d'abril el termini per participar en els sortejos de salts de la Patum de 2024. Aquest any, se sortejaran un total de 42 salts; 5 salts d’àngels i 2 salts de maces de lluïment, i 35 salts de plens, dels quals, 20 salts seran per a nous saltadors o saltadores (persones que no hagin saltat mai de ple) i els 15 salts restants s’adrecen a persones que hagin saltat de ple alguna vegada. Hi ha dotze dies hàbils per apuntar-s'hi, fins al 21 d'aquest mateix mes.

Qui es pot apuntar al sorteig dels salts de la Patum?

El sorteig s’adreça a persones majors de 18 anys (les persones sol·licitants i també les acompanyants, en el cas de salts d’àngels i plens) i es farà mitjançant una aplicació informàtica que atorgarà els salts de forma aleatòria i automàtica.

Com s'ha de fer la sol·licitud?

Les sol·licituds es poden fer del 10 al 21 d’abril, emplenant un formulari disponible al portal web (www.lapatum.cat) i a l’aplicació per a dispositius mòbils de La Patum. El formulari estarà ubicat a la nova pestanya “Sortejos”, que s’activarà i serà visible a partir del 10 d’abril.

En el moment de fer la sol·licitud caldrà indicar per a quin salt s'està interessat mitjançant una opció habilitada en el formulari.

Un cop feta la inscripció, les persones participants rebran un document amb el número corresponent a la seva petició, que serà el número que s’utilitzarà per assignar les places del sorteig. Cal recordar que la inscripció caldrà fer-la la persona interessada i no es permetrà la inscripció de terceres persones. En el cas de les sol·licituds dels salts d’àngels i plens, serà imprescindible i obligatori aportar la informació sobre la persona acompanyant que participarà en els salts, tal com preveu el formulari.

Cada sol·licitant només podrà fer una inscripció, de manera que la persona que formuli més d’una sol·licitud quedarà exclosa del sorteig a través de l’anul·lació automàtica de totes les peticions que hagi registrat. Per tant, en cas de voler participar en el sorteig de diferents salts, caldrà indicar-ho en el formulari marcant les caselles corresponents als diferents salts sortejats. En cas de ser beneficiari de més d’un salt, tot i que els salts es desenvolupin en dies diferents, la persona haurà d’escollir un únic salt per dur a terme.

Si el nombre de sol·licituds rebudes és inferior al nombre de places disponibles, s’assignaran les places de forma directa sense necessitat de fer el sorteig.

Dia i hora del sorteig

El sorteig serà públic i se celebrarà el dimecres 24 d’abril, a la sala de plens de l’Ajuntament de Berga, a les 11 h. El sistema de repartiment de salts de La Patum es dividirà en tres fases per distribuir els salts d’àngels, maces de lluïment i plens, respectivament. Per fer-ho, s’utilitzarà una aplicació informàtica que, de forma aleatòria, assignarà les places a un nombre consecutiu de sol·licituds.

Preparació abans del salt de plens / Oscar Bayona

L’assignació de salts serà nominal i intransferible i no es permetrà l’intercanvi de dia ni de salt. Les persones que no hagin resultat guanyadores formaran part d’una llista d’espera per a la reposició de places vacants, en cas que es produeixi la renúncia d’alguna de les persones que hagi obtingut una plaça o en cas d’incompliment d’algun dels requisits esmentats anteriorment. Si per causes alienes a l’organització (condicions meteorològiques adverses o esdeveniments sobrevinguts que suposin l’anul·lació parcial o total dels actes) les persones guanyadores del sorteig no poguessin gaudir del salt assignat, no podran reclamar el dret a fer un altre salt diferent.

El resultat del sorteig es farà públic el 24 d’abril, als webs de l’Ajuntament de Berga (www.ajberga.cat) i La Patum (www.lapatum.cat), als perfils oficials de les xarxes socials del consistori i la festa berguedana (Twitter, Instagram i Facebook) i al tauler d’anuncis municipal situat davant de la recepció de l’ajuntament. Les renúncies es podran fer fins al 30 d’abril, a les 14 h, enviant un correu electrònic a l’adreça participaciopopular@ajberga.cat.

Formació obligatòria per als escollits

Les persones que hagin resultat guanyadores del sorteig de salts de maces de lluïment hauran d’assistir obligatòriament a l’assaig que es farà el diumenge 19 de maig, al porxo de l’Escola Municipal de Música de Berga, a les 17:30 h. La no assistència a la sessió suposarà la renúncia al salt.

Les persones que hagin resultat guanyadores del sorteig de salts de plens i els seus acompanyants hauran d’assistir obligatòriament a la formació que es durà a terme el dissabte 4 de maig, al matí (lloc i horaris a concretar). La no assistència a la sessió suposarà la renúncia al salt.

Les persones que realitzaran els salts sortejats i els seus acompanyants hauran de mostrar un comportament adequat i trobar-se en condicions òptimes per poder efectuar els salts assignats. En cas contrari, es retirarà el salt a la persona en qüestió.