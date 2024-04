Guardiola de Berguedà instal·la la locomotora del Carrilet sense acabar-ne la restauració

La locomotora Alstom 705 ja presideix el carrer de l'Estació de Guardiola de Berguedà, però a mig restaurar. Es tracta d'un dels models que va circular pel Berguedà en l'època del Carrilet i que a principis del 2023 Ferrocarrils de la Generalitat i l'Ajuntament de Guardiola van signar un conveni de cessió per restaurar la màquina de tren i instal·lar-la al centre del poble. Els treballs no s'han pogut acabar "perquè el cost pressupostat per l'anterior equip de govern de Junts era insuficient", ha argumentat l'alcalde, l'independent Ferran Sayes.

L'alcalde ha explicat a Regió7 que "ja s'han invertit més de 65.000 euros quan la partida prevista era 18.000, i tot i així no hem pogut acabar la restauració". S'ha pogut fer la part inferior de la locomotora, i quedarà pendent la part superior, amb el motor i la cabina. "Queda molta feina de planxa i pintura", ha concretat Sayes.

Treballs d'instal·lació de la màquina de tren, aquest dilluns / Ajuntament de Guardiola de Berguedà

Un cop feta la primera fase de restauració, l'equip de govern de Guardiola va decidir col·locar ja la locomotora a l'espai previst, a tocar de l'edifici de l'antiga estació. D'aquesta manera, ha comentat Ferran Sayes, "ens estalviem de pagar els diners que ens cobraven per la custòdia i aparcament de la màquina de tren", que fins aquest dilluns estava aparcada a l'aire lliure en uns terrenys al nord de Gironella. Fins que l'Ajuntament ha obtingut els permisos necessaris per al transport especial de la locomotora no s'ha pogut fer.

Ara, ja presideix el centre del poble i és un primer pas per formar un conjunt que permeti recuperar la memòria històrica juntament amb l’edifici original de l’estació del carrilet. "La intenció és acabar de condicionar la zona amb espai enjardinat i amb la col·locació d'elements informatius que expliquin la història, el valor i la vinculació de la locomotora amb el poble". Inicialment, també es preveia que la locomotora s'exposés sota cobert, però de moment estarà a la intempèrie i no s'instal·larà cap pèrgola.

Comissió del Tren

Per marcar fases, prioritats i tipologia de la restauració pendent, es crearà una Comissió del Tren, amb veïns i ajuntament. "Entre tots anirem dissenyant les accions que s'aniran fent progressivament, en funció de la capacitat pressupostària del consistori".

La locomotora pesa 48 tones i fa 12,5 metres

La màquina de tren Alstom 705 del Carrilet va ser construïda l'any 1965. Pesa 48 tones i fa 12,5 metres de longitud. Va entrar en servei el 1966 dins la sèrie 700, va circular per la via del Carrilet del Llobregat i va fer un dels darrers viatges de Guardiola de Berguedà a Berga el 1972. Després va funcionar per a altres serveis i abans que es donés de baixa, el 2020 encara estava activa fent maniobres al port de Barcelona quan arribava sal i potassa de les mines de Súria.