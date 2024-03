El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2024 preveu una inversió de 126,6 milions d'euros a la vegueria de la Catalunya Central, un 10,8% més que l'any passat. Aquests diners es destinaran a millores de diverses carreteres comarcals, infraestructures de ferrocarrils al Bages, cicle de l'aigua (millores als pantans de Sant Ponç o la connexió a la xarxa Ter-Llobregat de Sant Martí Sesgueioles), equipaments d'educació i salut, el polígon industrial de Cardona o la millora en el desplegament de la fibra òptica, principalment a les comarques de muntanya.

Els 126,6 milions d'euros que la Generalitat preveu destinar a la vegueria de la Catalunya Central inclouen la inversió real prevista (86 milions), més les transferències de recursos a altres agents o transferències de capital (11,9 milions, un 11,4% més) i 28,7 M provinents de romanents d'INFRACAT (principalment fons NGEU no executats el 2023) que s'incorporaran al pressupost del 2024.

La inversió per càpita a la vegueria de la Catalunya Central és de 300 euros/habitant, 52 euros més que la mitjana de Catalunya (248 euros/habitant), mentre que el Moianès i el Bages, amb 531 euros i 432 euros, se situen molt per sobre. Una altra dada remarcable són les obligacions plurianuals compromeses a la vegueria fins al 2027, que pugen un total de 129,7 milions d'euros.

Un increment del 58,3% del Fons de Cooperació Local

Els comptes del Govern per al 2024 preveuen destinar 17,1 milions d'euros del Fons de Cooperació Local, 58,3% més que l'any passat, a millorar el funcionament dels governs locals; 3,9 milions d'euros en bestretes per al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya; 18,46 milions d'euros al contracte programa de drets socials amb ens locals, un 3,6% més que el 2023; i 4,1 milions d'euros per a polítiques d'igualtat i feminismes amb els governs locals, un 21% més que l'any anterior.

Addicionalment, es transferiran 13,1 milions d'euros a la Fundació Universitària Balmes, 660.000 euros a l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya – ARCA, 400.000 euros a la Fundació Alícia i 380.000 euros a l'Escolania de Montserrat, entre altres.

137 milions de fons Next Generation EU a la vegueria de la Catalunya Central

Finalment, un apunt a l'impacte que els fons Next Generation EU han tingut a les comarques de la demarcació de la Catalunya Central fins al gener del 2024, que han superat els 137 milions d'euros i s'han distribuït de la següent manera:

Bages

Al Bages, per una banda s'hi faran actuacions vàries a les línies de ferrocarrils metropolitanes, amb una despesa de 10,3 milions euros (37,7 milions fins a 2027). També hi ha previstes inversions de 5,8 milions en conservació de carreteres; 5,6 milions en material ferroviari; 4 milions en la remodelació de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (12 milions fins a 2026); 3,6 milions destinats al polígon industrial La Cort II de Cardona; 3,3 milions (4 fins a 2025) en l'ampliació Escola Pompeu Fabra per a un institut escola al Pont de Vilomara; 2,9 milions (19,5 milions fins a 2026) en la delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central, a Manresa; 1,9 milions (4,2 milions fins a 2025) en l'ampliació CAP de Sant Fruitós de Bages i 1,2 milions en el condicionament i millora de l'estació d'aforament EA068 al Riu Cardener a Súria.

Berguedà

Al Berguedà s'ha previst una millora general a la variant de Sagàs de la C-62, al tram entre Santa Maria de Merlès i Sagàs, amb un cost de 2,7 milions (10,7 milions fins a 2026). També es destinaran 2,1 milions en conservació de carreteres; 1,1 milions en l'adequació dels projectes de remodelació de la planta baixa del Centre d'Interpretació del Parc Natural del Cadí-Moixeró a Bagà; 743.300 euros en inversions a la fàbrica i Museu del ciment Asland per millora de la visita i 760.842 euros en el desplegament de fibra òptica.

Moianès

Al Moianès la inversió més important es destinarà al condicionament de la C-59 entre Sant Feliu de Codines i Moià, amb 3,9 milions. Paral·lelament, s'invertiran 1,5 milions en la rehabilitació del ferm a diverses carreteres de la xarxa viària de la Generalitat de Catalunya; 1 milió (1,5 fins al 2026) en la nova construcció de l'Escola La Popa (Castellcir); 485.827 euros en l'Escola Sesmon d'Oló, a Santa Maria d'Oló i 438.696 en desplegament de fibra òptica.

Solsonès

Al Solsonès, l'injecció més destacada serà d'1,2 milions i anirà per a parar al programa de descarbonització de carreteres 2024. Inversions en millora de l'eficiència energètica, reducció d'emissions i autogeneració d'energia solar, a Clariana de Cardener i Navès. També s'invertiran 2,4 milions en conservació de carreteres; 1,2 milions en el desplegament de fibra òptica i 603.662 euros en l'ampliació i millora del sistema d'auscultació de la Presa de Sant Ponç: 603.662 euros.

Anoia

A l'Anoia es preveuen inversions per a la una connexió a la Xarxa Ter-Llobregat de Sant Martí de Segueioles amb un cost de 1,6 milions i a l'Institut Alexandre de Riquer de Calaf, on s'hi destinaran 67.523 euros.

Lluçanès

Al Lluçanès, es preveu un sanejament i depuració de Santa Eulàlia Puig-Oriol, a Lluçà, amb un cost de 6.225 euros.