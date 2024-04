Els pantans es recuperen lleugerament però encara hi ha rieres seques

Amb les pluges d’aquest darrer mes, els embassaments de la Baells, la Llosa i Sant Ponç mantenen una tendència creixent iniciada el 8 i 9 de març, tot i que ha estat una millora «molt tímida, i amb uns volums insuficients per poder canviar a un escenari amb menys limitacions», segons apunten fonts de l’Agència Catalana de l’Aigua. Són increments que s’han notat poc també en rieres i torrents de la meitat sud de les comarques centrals, com la riera de Merola (al Berguedà), que a hores d’ara continuen secs, i tan sols amb llacunes acumulades per la pluja, però sense prou volum perquè l’aigua circuli.

La Baells ha guanyat uns 5 hm3 aquest mes, i actualment n’acumula pocs més de 26, que suposen un 23,7% de la seva capacitat. La Llosa ha passat dels 14 als 15 hm3, fins a arribar al 18,7 % de capacitat, i Sant Ponç ha sumat poc més d’1 hm3, tot i que és el més ple, amb el 32 % del total. Fa un any, la situació era semblant i estaven entre 3 i 7 punts percentuals per sobre, lluny de les mitjanes dels últims 5 anys i, sobretot, dels últims 10, en què es triplicaven les reserves actuals.

Safareig de la Granota, a la riera de Merola, en dues imatges comparatives / Albert Obradors

Segons fonts de l’ACA, amb els cabals actuals i les reserves de neu que hi ha al Pirineu central, s’estima que aquests volums puguin créixer en uns 5 hm3, que són insuficients per garantir els cabals els pròxims mesos, i per això, sortir ara de les fases d’emergència o excepcionalitat amb què es troba bona pat del territori de les comarques centrals «no tindria sentit perquè, en cas de no produir-se noves pluges es tornaria enrere en poques setmanes». Tanmateix, i segons la Comissió Interdepartamental de la Sequera, amb les pluges d’aquest mes, juntament amb les obres d’emergència i altres actuacions entorn del cicle de l’aigua, «no s’hauran d’aplicar noves mesures restrictives els pròxims mesos», sosté l’ACA.

De moment, també es mantindran els alliberaments d’aigua previstos dels pantans en la fase d’emergència, així com les aportacions dels recursos no convencionals, que inclouen la dessalinització, la regeneració i els pous de sequera.

Subscriu-te per seguir llegint