La neu que va caure al Pirineu central el cap de setmana ha permès les estacions d’esquí nòrdic de Lles i Aransa estrenar la temporada amb l’obertura dels primers circuits per a esquí.

Així, si be les dues estacions cerdanes van activar-se a l’inici del pont amb els serveis de restauració i lloguer de raquetes de neu, a partir de dimarts ja van poder també estrenar els itineraris per lliscar. Igualment, l’estació de Tuixent la Vansa de l’Alt Urgell també ha pogut començar la campanya, sumant-se així a la de Tavascan, la única que ja va poder obrir el cap de setmana. A Lles hi ha actualment 16 quilòmetres de circuits d’esquí de fons disponibles dels 25 que té l’estació cerdana. També estan oberts uns altres 25 quilòmetres d’itineraris per fer raquetes. El cap de pistes del complex, Lluís Sellés, ha explicat que encara hi ha poca neu a la base i que tenen previst començar a produir-ne en aquesta zona, conscients que és «el punt més feble». De moment, l’esquí que es pot practicar és, bàsicament, el de la modalitat «patinador», ja que els circuits estan trepitjats «sense traça». Pel que fa a les raquetes, ha apuntat que ja se’n pot gaudir «força» a les cotes més altes de l’estació.

Per la seva banda, la tècnica de la Mancomunitat de les Estacions d’Esquí Nòrdic, Imma Obiols, ha detallat que tot i que l’estat no és encara el més «òptim», podran aprofitar aquesta setmana per atraure visitants que vulguin passejar, esquiar o fer excursions amb raquetes, entre d’altres. La tècnica també ha posat en valor el potencial de les estacions com a «lloc segur» per a l’excursionisme.