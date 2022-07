El badaloní exconcursant d'«Eufòria», Edu Esteve, portarà el seu carisma a la Festa Major de Martorell. Pocs dies després d'anunciar que signava amb la discogràfica Música Global, l'artista ha fet públic que el Baix Llobregat acollirà el seu primer concert en solitari un cop acabat el concurs.

Edu Esteve, que ja fa dies que mostra a les seves xarxes socials com ell i els seus músics es preparen per als concerts que tenen per endavant, seran al carrer Josep Vilar de Martorell el 16 d'agost a les 22.30 h.

L'esdeveniment es farà nou dies després del tast d'Eufòria que el badaloní oferirà amb els seus companys Llum, Triquell, Mariona i Scorpio al festivals Sons del Mon de Roses.

El concert serà una oportunitat per a l'artista per mostrar les versions de temes que ha convertit en himnes del programa, com són «Beggin»", de Maneskin, «Far del Sud», de Sopa de Cabra o «Everybody», de Backstreet Boys.

Al mateix temps, Esteve, podria interpretar algunes de les cançons del seu disc «Fènix« publicat aproximadament un any abans de l'emissió d'Eufòria. L'artista encara no ha avançat cap aspecte del repertori ni si hi haurà col·laboracions sorpresa com les que va portar Pedro Da Costa durant el concert que va oferir aquest dissabte a Sant Fruitós de Bages.