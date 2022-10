La coreògrafa taiwanesa Lin I-Chin és una de les 11 artistes internacionals que participen a la 25a Fira Mediterrània de Manresa. Ho farà amb dues propostes: la primera és 'Transmissió creuada', el resultat d'hores de treball entre artistes catalans i de Taiwan. Pol Jiménez, Lara Brown, Miquel Barcelona i Sònia Gómez, entre d'altres, han compartit coneixements amb els ballarins de la companyia taiwanesa Bare Feet Dance Theatre i, junts, han analitzat la contemporaneïtat en la dansa d'arrel tradicional. Per Lin I-Chin, "la tradició pot servir per crear nous espectacles". La segona proposta n'és un exemple: 'An eternity before and after', un muntatge que explora la connexió entre la terra i el cos a partir dels cants de taiwanesos difunts.

La proposta que es presenta aquest dijous, 'Transmissió creuada', forma part de l'Obrador Internacional de la Fira Mediterrània, un nou projecte que té per objectiu promoure la relació i la transmissió creuada de coneixements entre artistes catalans i internacionals. D'aquesta manera, la taiwanesa Lin I-Chin, coreògrafa i directora de la companyia de dansa Bare Feet Dance Theatre, compartirà amb diversos artistes catalans un laboratori de transmissió de coneixement sobre com treballar contemporàniament amb la dansa d'arrel tradicional. Un dels artistes catalans que participen a l'espectacle és el ballarí i coreògraf Pol Jiménez. En declaracions a l'ACN, assegura que el més rellevant del projecte que han compartit és "trobar el denominador comú entre la feina de Lin I-Chin i la nostra. És a dir, què fa que estiguem interessats mútuament entre nosaltres". Creu que encara que la catalana i la taiwanesa siguin dues cultures molt diferents, "els orígens i la preocupació que tenim per les coses és la mateixa". "Sento que en aquesta fira hi ha molt la necessitat de parlar de les danses d'arrel i del folklore, com cadascú encara el folklore, i és molt interessant perquè al final no estem tan separats". "A nivell cultural som cosins germans", destaca. L'altra proposta que Lin I-Chin presentarà a Manresa és l'espectacle 'An eternity before and after', que es podrà veure diumenge a la tarda. La companyia taiwanesa explora la connexió entre la terra i el cos "per redescobrir la font del cos físic i la seva cultura". En aquesta peça, la font d'inspiració són els cants de difunts taiwanesos per explorar "la insignificança de la vida".