Sentir Fuster és el nom del certamen musical que premiarà la millor cançó amb música original basada en aforismes o poemes de l’escriptor de Sueca Joan Fuster. És una iniciativa del Col·lectiu Desvalls i la Casa de la Música de Manresa amb el patrocini de Cerveses Guineu que dona continuïtat a la celebració dels 100 anys del naixement de l’escriptor, l’intel·lectual català més important de la segona meitat del segle XX.

Els organitzadors pretenen amb el certamen reivindicar i difondre a través de la música la figura i l’obra de Fuster i acostar-la a públics i creadors joves del país. A la vegada, volen potenciar la creació artística inspirada en l’obra d’escriptors i poetes catalans.

El premi és obert a tot tipus de creadors musicals, independentment de la seva trajectòria i experiència. Tal com estableixen les bases, es tindrà especialment en compte les composicions que siguin cantades i la lletra de les quals contingui aforismes o poemes de Fuster o els adapti. Tot i això, també s’admetran composicions instrumentals sempre i quan s’exposi i es justifiqui la relació amb l’obra de l’escriptor de Sueca.

El premi consisteix en l’enregistrament en un estudi professional de la proposta guanyadora i 500 euros per als seus autors.

La convocatòria ja és oberta oficialment. La data límit per formalitzar la participació en el certamen és el 31 de març. El termini per a la recepció d’obres està obert fins el 20 de maig a les 23.59 hores. El nom del projecte guanyador es farà públic el 23 de juny d’enguany.

Les persones interessades a participar en el certamen s’han d’inscriure emplenant el formulari que apareix en el web de la Casa de la Música de Manresa. En la mateixa pàgina es poden consultar les bases del premi.

Sentir Fuster compta amb la col·laboració d’Òmnium Bages-Moianès i El Club de la Cançó de Manresa.

En el centenari del seu naixement

El Col·lectiu Desvalls és una entitat cívica que té per objectiu reforçar els lligams entre els Països Catalans en els més diversos àmbits (cultural, polític, econòmic, social, mediàtic...). Amb aquesta finalitat ha organitzat activitats molt diverses (xerrades, debats, concerts, projeccions cinematogràfiques, lectures dramatitzades), per reivindicar la vigència dels Països Catalans com a realitat social i cultural i com a projecte polític de futur.

L’any passat va impulsar a Manresa la commemoració del centenari del naixement de Joan Fuster. Entre les activitats que va dur a terme sobresurt el sopar teatre “Nosaltres els fusterians”, que va consistir en la dramatització de l’entrevista que l’escriptora Montserrat Roig va fer a Joan Fuster per al programa “Personatges”, de TVE a Catalunya, l’any 1977.

Amb motiu de l’efemèride esmentada, el Col·lectiu Desvalls ha editat una reproducció seriada i limitada (60 unitats) del dibuix que l’escultor valencià Andreu Alfaro va fer a Joan Fuster. L’obra té l’autorització expressa de la Fundació Andreu Alfaro i de la família de l’escultor, i se’n pot sol·licitar l’adquisició a través de les adreces cdesvalls@gmail.com i bages@omnium.cat.

A banda, el Col·lectiu Desvalls ha impulsat l’Aplec dels Països Catalans (del 2000 al 2005) i els darrers anys ha organitzat actes d’homenatge a destacades personalitats de la vida cultural i cívica del país, com ara Ramon Barnils, Ovidi Montllor o Josep M. Planes.