Més de 50 funcions d’una vintena d’espectacles diferents entre el 1997 i el 2022. L’actor Joan Pera (Mataró, 1948) és l’artista que en els darrers 25 anys més vegades ha actuat a Manresa. I ho tornarà a fer el dissabte 26 d’agost al Kursaal amb la comèdia Júnior, de Joel Joan i Hèctor Claramunt en un dels populars plats forts de la Festa Major de la capital del Bages. Perquè Joan Pera, a més, és un home de festa major. De la de Manresa segur: en aquests 25 anys ha celebrat a escenaris manresans (Sala Ciutat i teatre Kursaal), deu festes manresanes. Amb «Júnior» ja en serà l’onzena.

El primer cop que Pera va actuar a la capital del Bages, com recorda Joan Morros, responsable d’El Galliner, va ser el març del 1997 amb La extraña pareja, al costat de Paco Morán, a la Sala Ciutat. En aquest desaparegut equipament va actuar set vegades del 1997 al 2005 amb 14 funcions de La extraña pareja, La jaula de la locas i Matar al presidente. Com explica Morros, Joan Pera ha estat sempre «una aposta segura» i programar-lo a la Sala Ciutat permetia encabir més públic que al Conservatori, on també ha actuat amb ¡Mamaaá!, el tercer muntatge que faria amb Paco Morán, l'abril del 2003. El Kursaal l'ha trepitjat 17 vegades amb 17 espectacles diferents.

Quin és el secret de Joan Pera? Per a Morros és un «personatge entranyable, que cau molt bé. Quan surt a l’escenari, el públic ja riu». El mateix actor explicava a aquest diari fa uns anys que els grans èxits els havia tingut a Manresa, una ciutat on ha fet, com explicava, el que no ha fet enlloc: tres funcions en un dia amb Oscar, una maleta dos maletas (2007, la seva primera festa major al Kursaal); La Glòria del mercat (2010); No et vesteixis per sopar (2013) i El pare de la núvia (2020).

La Festa Major de Manresa l’ha vist en La extraña pareja (1998), La jaula de las locas (2000), Matar al presidente (2005), Oscar, una maleta dos maletas (2007), El joc dels idiotes (2009), La doble vida d’en John (2010), Visca els nuvis (2011), La extraña pareja, ja amb Antonio Dechent (2014), Alguns neixen estrellats (2019) i El pare de la núvia (2020). I si no hi ha espectacle del Pera és, diu Morros, perquè «no hi ha gira».

El veterà actor compartirà protagonisme aquest agost amb la sarsuela La Revoltosa de Clásicos de la Lírica (27 d’agost) i el concert Abba, the new experience ( dia 29). Les entrades es posaran a la venda el 19 d’abril.