Arqueòlegs de formació però llibreters de professió. El matrimoni format per Dolors Pardo Circuns i Antoni Daura Jorba, actuals propietaris de la llibreria Parcir, fundada el 1973 al número 52 del carrer Barcelona per Marià Pardo i Francisca Circuns, van decidir deixar fa prop de trenta anys les excavacions per dedicar-se al negoci que havien fundat els pares de la Dolors. I tot i els dubtes inicials, no s'han penedit mai i ara celebren el mig segle de vida d'una llibreria de referència de la Catalunya Central, que el 1982 es traslladava a la seva ubicació actual, al carrer d'Àngel Guimerà, 74. En aquestes cinc dècades, la Parcir (nom que formen les primeres síl·labes dels cognoms dels seus fundadors), coneguda en els seus inicis oficiosament com la llibreria tècnica, ha viscut el canvi d'hàbits dels lectors, el pas de les anotacions manuals a la informatització, la crisi que va provocar que la segona botiga, el Petit Parcir oberta el 2005, tanqués el 2014, les perspectives més apocalíptiques que auguraven la desaparició del paper a favor del llibre electrònic i una pandèmia que, curiosament, va fer rebrotar les ganes de llegir. Les xarxes socials s'han fet un lloc en el dia a dia de la Dolors Pardo, amb dues publicacions diàries de recomanacions a Instagram i Antoni Daura ha reprès, des de fa un anys, la línia editorial pròpia (Parcir Edicions Selectes), iniciada el 1986. Des de mitjans dels vuitanta, han celebrat més de 600 activitats (sobretot, presentacions) i han editat més de 180 llibres. El fons actual de la llibreria el formen 12.000 exemplars a les prestatgeries.

Plató i Pere Arquillué

Per celebrar el mig segle, ara fa una setmana els llibreters manresans van convidar clients de tota la vida, editors, autoritats i autors (com Maria Carme Roca o Núria Pradas) a un dinar a la Joviat, conduït a la prèvia per Pep Garcia i tancat amb una aplaudida actuació del Màgic Pol. Però, ara, volen estendre la celebració a la ciutat. I com que els clàssic no passen de moda han convidat a Plató i a un dels millors actors del país, Pere Arquillué. Amb la col·laboració de La Casa dels Clàssics, dijous que ve, a l'Espai Plana de l'Om (19 h), Arquillué acompanyat de la música de Rafel Plana oferirà una lectura dramatitzada de la Defensa de Sòcrates en un acte obert i gratuït. "Volíem celebrar 50 anys amb qualitat literària. Per a nosaltres, és un regal per a la ciutat", expliquen. Llibres Parcir forma part del grup de llibreries de l'estat que es van fundar entre els anys 1971 i 1980, que suposen un 10 % del total. Actualment, a la llibreria i de manera fixa treballen tres persones més a banda d'ells dos: Mònica Renalias, que porta a la Parcir 28 anys i més recentment, el navarclí Manel Garrido i la manresana Anna Llorens.

Venda a domicili

Filla única, Dolors Pardo explica que "el meu pare era un home amb molta empenta, sempre disposat a introduir canvis i amb visió de negoci". Més a l'ombra però "completament indispensable, la meva mare, que era qui s'encarregava de la gestió de tot". La Parcir, diu, no s'entén sense la feina de l'un i de l'altra. Tintorer d'ofici, Marià Pardo va compaginar a final dels anys seixanta aquesta feina amb la venda de llibres a domicili. Era un moment dolç per a les col·leccions temàtiques, enciclopèdies i obres tècniques i professionals. "Llavors, la gent t'obria la porta i tothom volia una enciclopèdia per als fills". Quan va tenir una clientela important, el matrimoni Pardo-Circuns va decidir obrir un establiment físic, al carrer Barcelona. Era el 1973. Inicialment, la llibreria se centrava, precisament, en el llibre tècnic, d'aquí el nom pel qual se la coneixia, llibreria tècnica: manuals de mecànica, dret, medicina, física, enginyeria... . Les novel·les arribarien amb la remodelació que es faria tres anys després. Com diu Dolors Pardo, "en aquell moment el valor del llibre i les necessitats eren diferents. No hi havia internet. Ara, la venda de manuals és pràcticament residual".

El 1982, la Parcir es va traslladar a la ubicació actual, en un nou local de 280 metres quadrats i dues plantes. Va ser quan la Dolors Pardo es va anar incorporant al negoci. No compta Sant Jordi, que l'ha treballat tota la vida: "Els pares em van demanar ajuda i jo vaig fer tota la carrera estudiant [Geografia i Història] al matí i treballant a la llibreria a les tardes" fins que li van proposar que s'hi dediqués: "Jo llavors era molt dòcil", riu, "però no em vaig negar. En definitiva era una activitat cultural. Tampoc m'atreia l'ensenyament. Probablement, si hagués estat un altre tipus de negoci, com una peixateria, hauria provat de dedicar-me a l'arqueologia". Nascuts el 1961, amb l'Antoni Daura, tot i ser tots dos de Manresa, es van conèixer el 1982, en una excavació arqueològica, a la Cova de la Guineu. I el 1986, ja casats, Daura ja es va incorporar al negoci. Però l'arqueologia, amb guies i publicacions, els va acompanyar encara durant uns anys. L'empenta del Marià Pardo, apunta Antoni Daura, va fer que la Parcir fos una de les primeres llibreries del país en incorporar la gestió informàtica, primer en l'àmbit comptable (1979) i, després, de manera integral (1989). El mobiliari i els espais es tornarien a modernitzar el 1998 i el 2014. I el relleu? "Ja es veurà", diuen. Com subratlla Daura, "la idea d'una llibreria és molt romàntica però no podem oblidar que és un negoci".

El segell editorial Parcir

El 1986 inicien una línia editorial pròpia, amb el segell Parcir Edicions Selectes. Era el moment per a un tipus de llibre "gran, de regal, de bibliòfil", amb col·leccions com la Història Gràfica de Manresa, de la qual al llarg dels anys 90 van editar 9 volums. Als 2000, amb l’editorial Zenobita, van coeditar diferents títols «de caire comarcal» i, després d’un parèntesi, a partir del 2017 i, en especial, des del 2020, el segell Parcir va tornat a engegar la màquina, funcionant a tot drap: "Actualment, la part ediorial és molt eclèctica, busquem rigor i qualitat, això sí. Però toquem tots els gèneres i autors, ara ja tant de casa com de fora". L'edició és més fàcil que fa uns anys i els tiratges curts permeten publicar més títols. La mitjana se situa entre 300 i 350 exemplars. Entre els best-sellers del segell, expliquen, hi ha títols com Aturi’s malfactor!. Peripècies divertides d’un Mosso d’Esquadra, de Pep Fuster amb il·lustracions de Valentí Gubianas o qualsevol dels llibres de Lou Hevly, professor nascut a Seattle i resident a Manresa des de fa més de quaranta anys, amb els seus manuals per aprendre anglès.

Nou volum de la Història Gràfica

Per celebrar l'aniversari, explica Daura, que va ser president del Gremi de Llibreters de Catalunya del 2010 al 2018, "recuperem la Història Gràfica de Manresa". Serà un volum de gran format de fotografia històrica que recull els orígens de la fotografia a Manresa, a final del XIX, i els seus fotògrafs. Un llibre que tindrà més de 500 pàgines i que es dedica a la memòria del fundador de la Parcir, Marià Pardo. Signat pel manresà Joan Vila-Masana i Portabella, es presentarà el setembre.