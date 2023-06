Taylor Swift actuarà a Madrid el 2024. L’artista nord-americana farà finalment la seva esperadíssima gira europea l’any vinent, anunciada aquest dimarts. I passarà per la capital espanyola, concretament per l’estadi Santiago Bernabeu, el 30 de maig vinent. La de Tennesse no trepitja Espanya des del seu concert al Palau dels Esports de Madrid el 2011, quan ni de bon tros va omplir el recinte, ja que va aconseguir vendre unes 4.000 entrades. El 2020 havia d’actuar al festival madrileny Mad Cool però va ser cancel·lat per la pandèmia de la covid.

Ara, amb una dimensió molt més gran que el 2011, convertida en una diva gegant pop, amb 32 anys i 12 premis Grammy, tornarà com l’estrella més ‘supervendes’ del món, com va indicar el fervor trencarècords que va passar quan va anunciar la gira pel seu país natal. L’artista va vendre 2 milions de tiquets en un dia i va col·lapsar el sistema de Ticketmaster, companyia encarregada de la seva distribució. Taylor Swift es troba actualment de ple amb ‘The Eras Tour’ pels Estats Units, una gira nascuda amb polèmica pels problemes registrats amb la venda d’entrades i els alts preus i que va arribar fins al congrés del seu país. Es va arribar a cancel·lar la venda per una demanda extraordinària, segons va explicar Ticketmaster. En total, es calcula que la cantant ingressarà entre 591 i 620 milions de dòlars amb 52 dates a ‘The Eras Tour’, i és així la gira (per ara) més lucrativa de la història per a una artista femenina. Taylor Swift va arrencar a mitjans de març un tour (a Glendale, Arizona) en el qual desplega concerts de més de tres hores, en les quals canta una quarantena de cançons i fa múltiples canvis de vestuari (una quinzena de vegades amb peces d’alta costura). Per tant, a ‘The Eras Tour’ no es limita a presentar el seu celebrat últim disc, ‘Midnights’, sinó que la cantant fa un viatge a través de diferents èpoques de la seva carrera (amb un total de 10 álbums d’estudi).