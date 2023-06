El Convent de Sant Francesc de Santpedor acollirà aquest dissabte, 24 de juny, dia de Sant Joan, a les 9 del vespre l’estrena de Flors, el nou projecte del Cor de Teies. Format per una trentena de dones de Santpedor i altres municipis del Bages, oferiran un concert dedicat a les flors, com a símbol de bellesa, inspiradores, aromàtiques, curatives, màgiques,... i com a elements que ens connecten a la natura i ens evoquen els sentiments més diversos: des d’amor, alegria o gratitud.

El Cor de Teies presentarà un espectacle que inclou una dotzena de cançons que passegen per escenes florals diverses, precedides de poemes de la santpedorenca Olga Molina Jiménez, que la mateixa autora recitarà. Sota la direcció de Marc Reguant Vila, Flors comptarà amb la col·laboració dels músics Jaume Sonet Ventosa (piano), Anna Clarena Tomasa (violí), Timothée Kamba Tobias Blanque (percussió), Bernat Molas Pous (violoncel), Mònica Blanque Herrero (contrabaix), Raquel Muñoz Miralles (acordió) i Quim Vives Torrente (trompeta). El muntatge també tindrà la col·laboració de Marta Rabaneda Espinalt (moviment i posada en escena), i Eva Subirana (il·lustracions i disseny). El concert té la col·laboració de l’Ajuntament de Santpedor. L’entrada és lliure però està organitzat amb la modalitat de taquilla inversa, de manera que quan s’acabi el concert el públic podrà fer aportacions econòmiques voluntàries. El Cor de Teies –nascut a Santpedor el 2016–, va estrenar el novembre passat al teatre Kursaal de Manresa l’espectacle Sons de lluna. El 2019, juntament amb el Cor Itzi de Llorenç del Penedès, va estrenar també l’espectacle Dones al Teatre Kursaal un muntatge que van oferir també a l’Auditori Pau Casals de Sant Salvador del Vendrell. I ara fa just dos anys, per Sant Joan de 2021, el Cor de Teies també va estrenar al pati de Cal Clarassó de Santpedor l’espectacle Arrels, amb cançons que parlaven dels orígens. Els dos primer projectes del cor portaven per títol Aigua (2017) i Foc (2018).