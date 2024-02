Feia quaranta-set anys que la Llibreria Rubiralta no presentava la cara que li ha quedat després de tancar dimecres temporalment: runa i sacs per tot arreu, parets nues, sostres obertes, cables que pengen, ... El paisatge propi dels locals en obres, un pas necessari per renovar una llibreria que va néixer com a impremta el 1906 i que vol arribar al Sant Jordi d’enguany amb «una imatge nova», afirmava ahir al migdia la Cristina Blesa en conversa amb aquest diari. Ni l’aparador on tants manresans han badat durant dècades se salvarà de l’operació de cirurgia estètica que farà que l’espai sigui igual però sembli més gran.

«Li volem netejar la cara, endreçar-lo de manera diferent, però continuarem oferint el mateix producte», explica Blesa: llibres i papereria seran la raó de ser de la Rubiralta, que va baixar la persiana el dia 31 de gener i confia reobrir a principis d’abril. «El dia 7 vam començar a fer devolucions i a guardar el material en caixes i dimecres vaig tancar», va indicar la llibretera. Entrant a mà esquerra hi haurà un llarg prestatge que arribarà fins el final de l’establiment, és a dir, la paret del fons de la sala que ara quedava al darrere de la caixa. Una filera per als llibres que s’iniciarà amb l’aparador, que si fins ara era a la dreta ara canviarà de cantó. En l’altra pany de paret s’ubicarà el material de papereria i la caixa estarà més a prop de la porta d’entrada. Els treballs que transformen la Rubiralta són obra d’Egonhaus, Duem Studio i Litus Tatjé Studio, aquest darrer per dissenyar l’aparador, el logotip i el rètol exterior. I entre tants canvis, que propiciaran un espai més diàfan, amb una zona infantil al fons, Blesa no tanca la porta a organitzar actes.