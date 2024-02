Enciclopèdia i l'Ajuntament de Barcelona han presentat aquest divendres el llibre inèdit de Francesc Català-Roca 'La pell de Barcelona'. Es tracta d'un volum amb dues-centes fotografies amb detalls de Barcelona que el destacat fotògraf havia elaborat durant anys, però que va quedar arraconat el seu arxiu quan va morir. L'obra pòstuma reivindica l'idil·li amb la capital catalana amb una successió de dobles pàgines tal com Català-Roca va dissenyar i s'acompanya d'un segon exemplar breu que contextualitza el projecte. El llibre "somiat" de Català-Roca permet revisar l'autor des de la contemporaneïtat, descobrir el diàleg que plantegen les instantànies tal com estan combinades i l'enginy "agut" d'una esclatant modernitat del fotògraf.

Les fotografies del volum es van realitzar entre els anys 50 i finals del segle XX. Algunes en blanc i negre i d'altres en color, 'La pell de Barcelona' es fixa bàsicament en façanes, detalls i textures en una obra de maduresa que juga amb el llenguatge fotogràfic.

Els responsables del projecte han tingut com a premissa bàsica mantenir la fidelitat al projecte original. Així, la tasca de l'editor ha buscat complir escrupolosament el desig, els gustos i criteris de l'autor. El llibre prova de reproduir la maqueta de tapa dura que va deixar Català-Roca com si es tractés d'un facsímil. Està fet amb el mateix ordre, sense foliar, sense cap text que pugui condicionar i tal com Català-Roca hauria imaginat el seu llibre "ideal".

Com que la majoria de fotos són inèdites i les còpies en paper de la maqueta havien envellit malament, el procés d’edició gràfica ha estat laboriós i complex. Ha calgut cercar, netejar i sovint reconstruir digitalment la major part dels negatius. Només quan no ha estat possible, s'ha retocat la còpia de paper que Català-Roca havia utilitzat.

L'obra trobada per "atzar" entre la documentació de l'Arxiu Català-Roca, actualment dipositada a l'Arxiu Nacional de Catalunya, sortirà a la venda aquest dissabte.

En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies, el fill del fotògraf, Andreu Català, ha explicat que el volum és l'oportunitat per poder viatjar al segle XX a través d'algú que era "hàbil per anar pel món i sabia trobar els missatges i transmetre'ls".

El Monument de Colom a contrallum, l'Estació de França, l'exterior de l'actual Museu Picasso amb una peça del pintor, la Fundació Miró amb una obra de Miró, el claustre de la Catedral de Barcelona i fragments i detalls de portes, picadors, esgrafiats. Aquests són alguns dels ingredients que presenta 'La pell de Barcelona'.

"Ell va fer la transició a la fotografia amb color com també havia passat de la càmera de plaques a la de rodet", ha recordat Andreu Català. "A través d'alguns trucs que impliquen angles de visió, tractaments diferents de la llum i una perfecció tècnica acurada trobem visions sorprenents", ha apuntat Català a l'ACN.

Després de viatjar pel món, Català-Roca arribava a Barcelona i tenia ganes d'anar a un hotel per poder-la descobrir com feia amb la resta de ciutats mundials. "Era molt ric [intel·lectualment] i després d'anys veia les coses diferents. La llum canviava, els edificis eren diferents. Era una persona molt inquieta i la seva dedicació era total", ha argumentat.

Andreu Català ha reconegut que la Barcelona que tenia a la ment el seu pare, i de la qual estava enamorat, ja no és exactament com la que avui podria veure. "Ell hauria patit molt per la globalització", ha sentenciat. "Amb la globalització perdem. Necessitem la cultura perquè és el que ens alimenta", ha dit. "És com quan agafes una batedora amb dos colors i ho barreges i tot acaba sent d'una mateixa tonalitat. Amb això hi perdem. Donar-ho tot mastegat", ha reflexionat.

El fill de Català-Roca ha celebrat que l'obra publicada evidenciï que el seu pare era un avançat per la seva època, llavors plenament analògica. "M'imagino què hauria fet si haguessin existit els programes d'edició de fotografia. Segur que haurien estat coses interessants", ha expressat.

Després que el passat novembre el Departament de Cultura adquirís el fons fotogràfic Francesc Català-Roca per dos milions d'euros, Català ha insistit que el més important d'aquest acord és que es puguin preservar els negatius de les imatges.

A parer seu, la commemoració de l'Any Català-Roca no ha contribuït a fer que la gent reconegui més la tasca del seu pare. "Podríem dir que la gent en sap més d'imatge. Quan veuen fotografies de Català-Roca es queden sorpresos, però segueixen desconeixent-lo. No se'n parla a les escoles. Català-Roca és extemporani. Sabia que anava avançat per l'època i això ho podem veure amb aquest llibre", ha argumentat.

"Soc del parer que en fotografia encara estem a les beceroles perquè hi ha molta tradició pictòrica. La gent només pensa en les etiquetes", ha conclòs.