El teatre Kursaal de Manresa té molts noms propis, alguns amb el seu rècord particular o la seva història singular. Per exemple: el musical d’El Petit Príncep és, des del 2020 -quan va superar la marca del Mago Pop- l’espectacle més vist des de la reobertura del Kursaal: 19 funcions i més de 14.000 espectadors. Més. El grup Manel manté el rècord d’entrades venudes a Manresa en el mínim temps possible: el 2011 omplia un Kursaal (803 localitats) en 14 minuts. I continuant amb noms propis, el Mag Lari, que avui i demà celebrarà amb l’espectacle Strafalari la 17a festa d’aniversari de la reobertura del teatre del Passeig, ostenta un altre rècord: el de l’artista que més vegades ha actuat a l’escenari del Kursaal: des del 2007 i amb les dues funcions de demà en seran 25 amb 7 espectacles i 2 gales, la inaugural i la dels 25 anys d’El Galliner. I no és màgia.

Des que el 1994 Josep Maria Lari Viaplana (Barcelona, 1973) va crear el personatge del Mag Lari, el xòuman -que des del 2017 dirigeix l’espectacle Nada es imposible del Mago Pop- ha creat més d’una quinzena de muntatges. Amb Manresa l’uneix una estreta relació que queda palesa en les xifres: el Mag Lari ja va participar a la gala d’inauguració del teatre manresà, el febrer del 2007. El 2010 i el 2011 va portar Secrets en quatre sessions (amb entrades pràcticament exhaurides); el 2012, Splenda va fer cinc sessions i, amb 3.616 espectadors, es va convertir en l’espectacle més vist d’aquell any; va tornar el 2016 amb Ozom i va exhaurir les quatre sesions; amb Lari 25 anys, el 2018 va esgotar dues de les quatre funcions; amb Dolce Vita, també el 2018, inclòs en el Cicle de Gent Gran, va exhaurir les dues sessions ofertes. Va participar el 20 de desembre del 2020 a la gala dels 25 anys d’El Galliner, en una actuació amb la meitat de l’aforament de la Sala Gran (418 persones) per les restriccions pandèmiques; i l’any passat, Una nit amb el Mag Lari, el 8 de febrer, va reunir 1.548 espectadors (pràcticament dos plens). Fins avui, l’Strafalari que bufarà les espelmes del teatre, ja porta 1.420 entrades venudes. En les seves visites al teatre manresà, el Mag Lari ha reunit més de 17.500 espectadors. Tampoc no és màgia. Strafalari, un muntatge ple d’humor, amb molta participació del públic i grans il·lusions, es podrà veure avui (21 h) i dimecres (18 h), a Sala Gran del Kursaal. A la sortida de les funcions es farà al pati un brindis d’aniversari amb el públic. 1.267.046: ELS ESPECTADORS DEL KURSAAL EN 17 ANYS 1.267.046. És la xifra d’espectadors que fins avui d’un teatre inaugurat el 20 de febrer del 2007 després d’un singular procés de recuperació amb la implicació del teixit social i cultural de la ciutat. 17 anys després, el Teatre Kursaal de Manresa s’ha convertit en l’equipament de referència de la Catalunya Central i, deixant de banda Barcelona, el que acull més espectadors anuals. L’any passat, el Kursaal va fer el rècord de públic de la seva història: gairebé 98.000 espectadors.